Passados cinco meses do início da operação Carne Fraca, Mato Grosso registrou o maior número de abate de bovinos desde julho de 2014. Os dados são do Instituto de Defesa Agropecuária (Indea) e constam em boletim divulgado, nesta segunda-feira, pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Conforme o relatório, em agosto de 2017 foram abatidos 496,90 mil animais, 13,12% a mais se comparado ao mês anterior. Entre as categorias, houve um aumento no abate de machos e fêmeas em relação a julho, com avanço de 18,84% e 5,10%, respectivamente. A quantidade de animais abatidos com menos de 24 meses cresceu 48,41%, resultado, segundo o Imea, da intensificação das entregas dos bovinos advindos de confinamentos.

Para o instituto, com as exportações de proteína bovina mato-grossense rompendo recordes e o aparente reaquecimento da demanda interna (cotações da carne com osso no atacado evoluindo nas últimas semanas), “o abate de animais encontra sustentação na demanda para poder avançar ainda mais nos próximos meses”.