O governo brasileiro enviará uma missão na próxima segunda-feira (16) ao Uruguai para reavaliar a suspensão da importação de leite do país vizinho, informou o Palácio do Planalto.

Na última terça (10), o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, anunciou a suspensão das licenças de importação do leite uruguaio . Segundo ele, a medida foi adotada para apurar a origem do produto.

A suspensão seria revertida apenas se comprovado que 100% do leite exportado ao Brasil é produzido de fato no Uruguai. Existe a dúvida sobre a procedência do produto, que teria origem em outros países, passando pelo Uruguai e sendo vendido ao Brasil em seguida. O governo uruguaio nega que o país importe leite para depois revendê-lo.