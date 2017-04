Da Redação/Extra MT

O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) divulgou os dados de comercialização da pluma de algodão. Segundo o relatório, as cotações para a safra 2017/18 estão “instigando” os produtores. “Estes, de forma bem mais avançada se comparada à dos anos anteriores, já começam a comercializar a pluma da próxima safra, que acumula 17,61% da sua produção estimada vendida, reflexo dos preços atrativos que instigaram os produtores a aproveitar o momento para travar custos e garantir margens para 2018”.

Por outro lado, o Imea aponta que as vendas da safra 2016/17 seguem a “passos calmos”, resultado das cotações oferecidas no último mês, “que afastaram os produtores”. De acordo com o instituto, até agora, 63,50% da safra atual foi negociada em Mato Grosso, com avanço de 3,29 pontos percentuais no último mês.

Para a safra 15/16, que já acumula 96,8% de seu montante comercializado, o avanço de 1,9 p.p., refletindo “o mercado oscilante e a possibilidade de maiores quedas, que pressionaram as vendas dos produtores que ainda encerram as posições no mercado físico”.

Fonte: Só Noticias