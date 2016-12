Da Redação/Extra MT

As estradas federais brasileiras ainda são o mais importante modal que transporta riquezas em um país de dimensões continentais. Entre elas, os produtos agrícolas que abastecem e alimentam diariamente milhões de brasileiros, além de engrossar as exportações que equilibram os números da nossa balança comercial. Mato Grosso é origem de grande parte da produção do agronegócio nacional. Assim, para garantir que não haja interrupções em duas importantes rotas de escoamento – a BR-163/MT e a BR-158/MT com a BR-242/MT –, o DNIT licitou serviços de manutenção estruturada dessas rodovias pelo Programa de Contratação, Restauração e Manutenção por resultados de Rodovias Federais Pavimentadas (CREMA).

Os avisos de licitação foram publicados no Diário Oficial da União (D.O.U) desta quarta-feira (21/12). O primeiro trecho compreende nove segmentos da BR-163/MT, em 277 quilômetros de rodovias. O segundo prevê recuperações em 130 quilômetros de pavimento e envolve trechos da BR-158/MT e BR-242/MT. “O trajeto também é importante rota de escoamento até a região conhecida como médio e baixo Araguaia, onde possibilita que essa produção vá alcançar o Porto de Itaqui, no Maranhão”, salientou o diretor de Infraestrutura Rodoviária (DIR) do DNIT Luiz Antônio Garcia. O Terminal de Grãos do Maranhão (TEGRAM) é um projeto estruturante que transformará o Porto do Itaqui em referência nacional na exportação.

O investimento para os dois trechos de recuperação e manutenção deverá somar cerca de R$ 200 milhões. Para a BR-163/MT, o contrato será de R$ 153,4 milhões, e para a BR-158/MT, o valor chega a R$ 50,3 milhões. Luiz Antônio Garcia destacou que a ação visa a melhoria da logística da produção agrícola do estado de Mato Grosso. “O percurso é muito importante para a vazão da safra de diversas culturas, como a soja e o milho, até Miritituba, no Pará. Lá, os grãos embarcam nos portos e seguem através do Rio Tapajós. A rota rodoviária no estado, então, é de extrema importância para o escoamento da produção e justifica nossa atenção em todos os aspectos que envolvem conservação e manutenção do pavimento”, explicou.

O Superintendente Regional do DNIT em Mato Grosso, Orlando Machado, destacou que o contrato de manutenção referente à rodovia BR-163 terá a vigência de cincoanos e, para a BR-158, garante os serviços de forma ininterrupta por três anos. “Isso representa um reforço na manutenção da qualidade do pavimento dessas estradas federais, de modo a atender plenamente as necessidades de trafegabilidade, garantindo segurança a todas as cargas e também conforto aos usuários”, salientou.

Produção agrícola no MT

Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) deste ano apontam que Mato Grosso é o principal estado produtor de milho, soja e algodão em pluma no país; o estado também representa o terceiro maior produtor de feijão e quarto maior produtor de arroz. As informações estão contidas no levantamento Projeções do Agronegócio, da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo o estudo, a safra brasileira deverá fechar o período 2015/2016 com 196,5 milhões de toneladas de grãos.