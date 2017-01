G1

As forças da segurança pública de Mato Grosso fazem uma operação na manhã desta terça-feira (24) na área do garimpo ilegal de Pontes e Lacerda, a 483 km de Cuiabá. A área, de propriedade da União, que em 2015 ficou conhecida como ‘Nova Serra Pelada’, está ocupada pela 4ª vez por homens armados desde dezembro de 2016.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) uma incursão na área do garimpo ilegal envolve as forças integradas da segurança pública: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Politec, além das forças especializadas do Grupo de Operações Especiais (GOE), Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra), Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) e Força Tática.

Conforme a Sesp, a operação pretende coibir as práticas de crimes na área do garimpo, como extração ilegal de ouro, porte de arma e crimes ambientais.

A secretaria deve apresentar detalhes da ação e resultados no período da tarde, durante uma coletiva de imprensa às 14h no Comando Regional da PM em Pontes e Lacerda.

Garimpo

A Serra da Borda começou a ser ocupada em setembro de 2015 com a descoberta de jazidas de ouro. Após a fama de “ouro fácil” se espalhar, principalmente pelas redes socias, cerca de oito mil pessoas foram para a área.

Depois disso, a Justiça Federal determinou duas vezes que a área fosse desocupada. A reintegração do local foi feita duas vezes, em ações integradas por forças de segurança do estado e do governo federal.

As forças de segurança já fizeram outras desocupações entre 2015 e 2016. No início deste ano, a Sesp enviou 32 policiais de unidades especializadas para reforçarem a segurança no município. Policiais civis e militares montaram barreiras nas estradas de acesso ao garimpo, entretanto, não entraram no local por falta de reforço da Força Nacional e do Exército.

Na última terça-feira (17) a juíza federal Ana Lya Ferraz da Gama Ferreira determinou que o governo de Mato Grosso e a União apresentem, no prazo de 10 dias, um plano de desocupação e isolamento da área onde se instalou o garimpo ilegal da Serra da Borda.

Existem dois pedidos de licenciamento ambiental para a exploração da área em tramitação na Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema). Um deles foi feito por uma mineradora que já tem alvará de pesquisa mineral abrangendo toda a área da serra, expedido pelo DPNM. Outro quer a permissão de lavra garimpeira de uma faixa de 10 metros de largura.