Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Lisandra Paraguassu, da Reuters

Brasília – O governo federal vai prorrogar o prazo de adesão ao Funrural, que venceria na próxima sexta-feira, para o dia 30 de novembro, disse à Reuters uma fonte de alto escalão nesta quarta-feira.

A falta de acordo sobre o texto final levou a bancada ruralista a pedir a extensão do prazo. O texto ainda precisa ser aprovado pela comissão mista e pelos plenários da Câmara e do Senado, antes de ir a sanção presidencial.

Uma nova medida provisória, apenas com a extensão do prazo, foi assinada na noite desta quarta-feira pelo presidente Michel Temer, depois de um acordo com a bancada ruralista, e deve ser publicada na sexta-feira.

O governo publicou a MP autorizando o parcelamento das dívidas de produtores rurais no início de agosto, às vésperas da votação em plenário da primeira denúncia contra o presidente.

O texto permite que os produtores rurais paguem dívidas com o Funrural em parcelas mensais com um pagamento inicial de 4 por cento.

No entanto, como aconteceu com o Refis, ao chegar na Câmara, emendas apresentadas pela bancada ruralista alteraram o texto, propondo uma entrada mínima de 1 por cento e a ampliação do prazo de pagamento, à revelia da equipe econômica. A falta de acordo sobre um texto final atrasou a tramitação da medida.