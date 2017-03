Tweet no Twitter

O Hospital Santa Helena de Cuiabá é referência hoje em partos, são cerca de 700 crianças que nascem mensalmente nesta unidade hospitalar da capital, sendo que algumas delas já vem ao mundo sem o reconhecimento paterno, segundo a assistente social, Laura Cristina de Moura.

“São mães que não contam com o apoio do pai da criança e que não obtém esse reconhecimento de paternidade, foi por esse motivo que abraçamos esse projeto da Defensoria Pública e o consideramos muito importante, principalmente porque visa o auxilio e bem estar dessas crianças que hoje nascem aqui no hospital sem nenhuma ajuda”, contou Laura.

O projeto é de responsabilidade da Coordenadoria de Mediação e Conciliação de Direitos e Resolução de Conflitos da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso- Núcleo Civil e tem como objetivo principal levar seus serviços até a unidade hospitalar, facilitando assim, o atendimento a essas mulheres que por um estado transitório de vulnerabilidade, não podem comparecer até a Defensoria Pública.

Diante disso, uma vez por semana, servidores da defensoria pública vão até o hospital Santa Helena para realizar esse atendimento e garantir os direitos do infante, como a solicitação de alimentos, o direito ao reconhecimento de paternidade, entre outros, que por estar em uma situação extremamente instável e atribulada, a mãe não consegue conciliar o nascimento da criança e tomar iniciativas e decisões no que tange os direitos do recém-nascido.

De acordo com a assistente social ainda, esse atendimento acontece todas as terças-feiras das 08 às 12 horas. “Diante de todos esses atendimentos que já tivemos aqui no hospital, nós só temos a agradecer a Defensoria Pública por essa parceria que tanto tem contribuido nesse sentido”, agradeceu Laura.

Fonte: Comunicarte Assessoria de Comunicação