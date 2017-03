Da Redação/Extra MT

Os efeitos da corrupção na esfera pública e privada têm deteriorado a política brasileira com efeitos graves na economia. O combate a crimes contra a ordem e erário públicos são alguns dos temas do painel “Justiça Contra a Corrupção”, que será realizado na 10ª Parecis SuperAgro, no dia 10 de maio, em Campo Novo do Parecis (distante 420 km de Cuiabá).

Os realizadores da feira se preocuparam em levar ao município notórios nomes do judiciário estadual e nacional, para bordar o tema “corrupção”.

Para o promotor de Justiça Fabio Galindo, que é ex-secretário de Segurança do Estado e atualmente ocupa o cargo de subcorregedor Nacional do Ministério Público, em Brasília, o painel é importante para ressaltar o papel do agronegócio na construção de um futuro sólido para a economia e a política do país.

“Os setores econômicos, políticos e do judiciário precisam estar livres da corrupção para que tenham um futuro consolidado. Combater a corrupção é dever do Estado, mas todos devem contribuir para isso”, ressalta Galindo.

O procurador-geral do Estado de Mato Grosso, Rogério Gallo, também participará da palestra e, entre outros assuntos, falará sobre as práticas de Compliance. “Na conjuntura atual, a conformidade da gestão pública assim como das empresas com as regras jurídicas, com a ética e a licitude, é fundamental para aumentar a competitividade e atrair bons resultados, inclusive financeiros”, explica Gallo.

O painel sobre a atuação da Justiça no combate à corrupção, durante a Parecis SuperAgro, pontua Gallo, é uma demonstração de que os operadores da produção agropecuária mato-grossense estão atentos aos temas atuais e necessários. “Discutir sobre o combate à corrupção na 10ª Parecis SuperAgro será uma oportunidade de ampliar a relevância deste assunto, cujos efeitos atingem todos os setores da produção econômica e política”.

Também participará dos debates do painel “Justiça Contra Corrupção” o subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso, Leonardo Vieira de Souza. Para ele, a discussão acerca de temas como a Operação Lava Jato e seus desdobramentos vai esclarecer a preocupação do Estado em garantir a preservação do erário público e a gestão de políticas públicas com qualidade.

“O Estado é relevante no combate à corrupção, pois assume duplo papel, que é o de investigar ao mesmo tempo em que é vítima das práticas criminosas que ferem o erário público. A participação social é fundamental nesta busca pela isonomia, pois direta e indiretamente sofre com os efeitos nocivos da corrupção”, pondera Vieira.

O painel “Justiça Contra Corrupção” será realizado na segunda-feira, 10 de abril, a partir das 10h30, e tem confirmada ainda as presenças da juíza Selma Arruda e do procurador da República, Douglas Fischer, ex-coordenador da Operação Lava Jato.

PARECIS SUPERAGRO – A 10ª edição da Parecis Super Agro será realizada entre os dias 9 e 12 de abril, em uma programação especial de 10 anos. A feira é considerada uma das melhores do país e tem como foco a segunda safra de Mato Grosso. A região de Campo Novo é destaque na segunda safra, sendo Campo Novo do Parecis campeã nacional na produção de milho de pipoca e girassol.

A região também produz feijão, arroz, milho comum, milho branco, algodão , cana-de-açúcar, grão de bico, gado, entre outros. No total, são mais de 1 milhão de hectares plantados durante a segunda safra na região de Campo do Parecis.

Na programação do evento estão previstas exposições de máquinas e implementos agrícolas, palestras técnicas e de personalidades nacionais, cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e apresentação de novas tecnologias no campo, além da área cultural com a realização do Cine Pipoca. O evento é promovido pelo Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis.

Fonte: Assessoria