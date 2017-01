Da redação com assessoria

É nesta quinta e sexta-feira (26 e 27) a primeira edição de 2017 do Fundação MT em Campo, em Nova Mutum (MT), região médio norte do Estado. O dia de campo acontece no Centro de Aprendizagem e Difusão (CAD), localizado na BR 163, quilômetro 619 (Fazenda Três Irmãos). A partir das 7h, com inscrição gratuita, o público formado por produtores, agrônomos, profissionais da área agrícola e estudantes participam do circuito no campo e conhecem resultados de pesquisas em diversas áreas da agricultura.

Neste ano, o evento traz o tema “A decisão que influencia o amanhã”, pois a Fundação MT entende que tudo que se colhe amanhã vem da decisão tomada hoje e este é um momento importante para o produtor obter informações e decidir o futuro de sua lavoura.

Leandro Zancanaro, gestor de Pesquisa da Fundação MT, acrescenta que nesta edição o público verá os experimentos a campo bem distintos com relação ao ano passado. “Quem esteve no evento em 2016 vai encontrar uma estação totalmente diferente. A condução é a mesma, os protocolos são os mesmos, mas com a mudança na condição climática muda o visual e também as respostas. Este ano foi um ano que choveu bem e a soja está mais vistosa”, define.

Assim que chegam no CAD, local do evento, os participantes fazem a inscrição gratuita e podem tomar café antes de acompanhar a abertura do dia de campo. Em seguida, escolhem pelos mapas distribuídos quais estações querem ver e embarcam nos trenzinhos que levam aos experimentos. São 12 ensaios conduzidos pelos pesquisadores da Fundação MT, que vão compartilhar e debater informações sobre as culturas de soja, milho e plantas de cobertura.

Temas – As estações do Fundação MT em Campo em Nova Mutum vão contemplar os seguintes temas: Vitrine das cultivares de soja (Intacta e RR); Incidência de mancha alvo em cultivares de soja sob diferentes coberturas de inverno; Desenvolvimento da soja em função de diferentes coberturas de solo; Compactação de solo e mecanismos sulcadores durante a semeadura; Produtividade e níveis de adubação no sistema soja/milho 2ª safra; Arranjo espacial de plantas: variedades x época de plantio x manejo da adubação (4º ano); Manejo de pragas na cultura da soja; Manejo de doenças; Manejo de herbicidas no sistema de produção (soja, milho e culturas de cobertura); Avaliação de ferramentas de manejo de fitonematoides; Estratégias de correção do solo e manejo da adubação para o sistema soja/milho (4º ano); Pontas, adjuvantes e formulações: tecnologia para o desempenho e a segurança nas aplicações.

Rondonópolis – Nos dias 2 e 3 de fevereiro o evento também acontece na região sudeste do Estado, na Estação Cachoeira, localizada na BR 163, km 40, sentido Campo Grande (MS), a cerca de 80 quilômetros de Rondonópolis. O dia de campo terá 10 estações com experimentos em soja, milho e algodão, a inscrição também é gratuita e feita no local a partir das 7 horas. A programação completa dos dois eventos está disponível em www.fundacaomt.com.br/eventos.