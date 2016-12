Da Redação/Extra MT

A demanda por ovos segue aquecida nesta semana, devido ao abastecimento dos estoques para as festas de final de ano, segundo colaboradores do Cepea. A média de negociações do ovo tipo extra branco em dezembro/16 está em 15% superior à de mesmo período de 2015, a R$ 85,41 a caixa com 30 dúzias do produto colocado na Grande São Paulo, em termos nominais.

Para o ovo tipo extra vermelho, na mesma região, os preços estão 14,2% maiores que os de dezembro/15, com média de negócios a R$ 93,00/cx com 30 dúzias in natura. A retirar em Bastos (SP), uma das principais regiões produtoras, o cenário também é positivo em dezembro. O ovo tipo extra branco registra preço médio de R$ 83,38, 15,5% maior que o do mesmo período de 2015. Para o ovo vermelho, a média deste mês é de R$ 92,18/cx, 14,2% superior ao mesmo período do ano passado.

Fonte: Cepea/Esalq