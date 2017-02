O preço do milho na Bolsa de Cereais de Chicago registrou na quarta-feira (15.02) alta de 4,50 centavos de Dólar nos contratos de Março/17, fechando em US$ 3,7875 por bushel. As demais posições em destaque da commodity na CBOT fecharam a sessão com valorizações entre 3,50 e 4,50 pontos.

Após uma sequência de sessões sem muita variação, o mercado norte-americano do milho teve um dia de ganhos nas principais cotações dos futuros. Os investidores seguem acompanhando a confirmação de uma safra histórica na América do Sul, a medida que lida com um Dólar que segue fortalecido.