Mais de 200 pessoas que trabalhavam no setor de Agropecuária perderam o emprego no mês de março em Primavera do Leste (129 km de Rondonópolis). O setor de Agropecuária foi o que mais demitiu, fechando o período com saldo negativo de 225. No total 146 pessoas foram contratadas e 371 demitidas. As informações são do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged).

O mês de março de 2017 fechou com saldo negativo nas contratações com carteira assinada em Primavera, onde, no geral, 888 pessoas foram contratadas e 1.131 pessoas desligadas fechando o mês com saldo negativo de 243 pessoas desempregadas.

O 2° setor que mais demitiu em março foi o de Comércio com 269 contratações, e 355 demissões, fechando o mês com saldo negativo de 86. Em seguida o setor de Indústria de Transformação, terminando o período com saldo negativo de 14.

Já o setor de Serviços foi o que mais contratou registrando saldo positivo de 62. Em seguida o setor de Construção Civil com 20 pessoas empregadas.

Três setores terminaram o mês com saldo zero, não contratando e nem demitindo ninguém. Foram os setores de Extrativa Mineral, Serviço Industrial de Utilidade Pública e Administração Pública.

No período de março de 2016, Primavera do Leste fechou o mês com saldo negativo nas contratações com carteira assinada. No total foram 974 pessoas contratadas e 1.136 pessoas desligadas fechando o mês com saldo negativo de 162 pessoas desempregadas.

