Foi anunciado, nesta quarta-feira, mais um reforço do São Paulo para a temporada. Trata-se do meia Thomaz, que estava no Jorge Wilstermann – clube que está no grupo do Palmeiras na Libertadores deste ano. Ex-camisa 10 do time boliviano, onde atuou desde 2014, o brasileiro tem 30 anos e assinou por três temporadas com o Tricolor. Rogério Ceni comentou a contratação e não fechou as portas a novos jogadores.

“O Thomaz é um meia de condução de bola, incisivo, que foi apresentado pelo nosso departamento de análise de desempenho e na minha opinião se mostrou um jogador muito interessante. Ele pode ajudar bastante o São Paulo nesta temporada de 2017. A chegada dele, porém, não fecha a possibilidade de trazer novos reforços”, avaliou o técnico em nota oficial publicada pelo Tricolor.

Thomaz, inclusive, foi um dos destaques na partida contra o Verdão, acontecida no estádio Palestra Itália há cerca de 15 dias. Ele foi responsável pelas jogadas mais agudas, de drible da equipe boliviana. O atleta deve desembarcar na capital paulista nos próximos dias para integrar o elenco são-paulino.

Com a aprovação de Rogério Ceni, o meio-campista deve ser inscrito na fase mata-mata do Campeonato Paulista, que será iniciada no próximo fim de semana. Conforme o regulamento, a lista com 28 atletas pode ter quatro trocas, desde que sejam feitas até esta sexta-feira.