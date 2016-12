Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Leonardo Gottems

O preço da soja na Bolsa de Cereais de Chicago registrou na sexta-feira (23.12) baixa de 5,50 centavos de Dólar no contrato de Janeiro/17, chegando a US$ 10,89 por bushel. O contrato de Março/17 desceu 6,50 centavos de Dólar, enquanto o vencimento de Maio/17 desvalorizou 6,75 centavos de Dólar.

O mercado norte-americano de soja fechou a semana com perdas nas principais cotações dos futuros, ainda por força da liquidação de posições de investidores especulativos. O andamento da safra 2016/17 no Brasil e na Argentina seguem no foco de Chicago e essa deve ser a principal influência nos próximos dias – até a conclusão da colheita.