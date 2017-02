#ESpedesocorro

Há alguns meses o Espírito Santo era visto como exemplo de austeridade no controle das contas públicas. Hoje vemos a que preço.

Quatro longos dia de silêncio e mais de 80 mortes depois é que vem a público o governador do Estado, Paulo Hartung. Com tanto tempo pra pensar, achei que viria com a solução do problema. Mas não, só ouvi velhos bordões como que os manifestantes “rasgaram a Constituição”, “sequestraram a população”, essas pantomimas velhacas.

O governo ainda truca os militares, dizendo que só vai negociar com o retorno às atividades. Sério? A bandalheira geral e ainda querem impor condições? Desse jeito fica fácil perceber que, para os dirigentes do ES, a vergonha que passam é mais importante que o desamparo de toda uma população. De repente, tornou-se mais importante proteger a Lei de Responsabilidade Fiscal do que negociar com uma das mais importantes carreiras do serviço público: a dos militares.

Pelamor, gente. São vidas inteiras, patrimônio suado, empregos, renda, tudo comprometido no caos! E ainda querem usar os bordões “a Constituição proíbe”, o “interesses corporativistas”, o “movimento irresponsável” pra colocar a conta do ajuste no bolso do servidor público com a carreira mais desvalorizada!

Não foi o Governo Federal que disse, pra passar a PEC do Teto, que “não é teto, é piso”? Então, por que não seguem a cartilha? Pra aumentar as despesas que iriam ficar “congeladas”, basta fazer a gestão: tira de um lugar que precisa menos! De luxos como reformas da casa do governador, seguranças pra primeira dama ir malhar, cargos comissionados, essas coisas. Mas não. Melhor deixar “o pau torar” que já já o descrédito junto à população põe água fria na fervura.

E esse é só um exemplo de como será o futuro do Brasil com a Emenda Constitucional do teto de gastos.

Só pra esclarecer: não ignoro que é, sim, greve, e que os familiares estão fazendo um duro meio de campo. E que muitas pessoas se aproveitaram pra tirar vantagem, saqueando lojas. Só não acho que essas são as questões que ajudam a entender o porque isso aconteceu, e nem ajudará a acabar com esse verdadeiro desastre.

Mas ainda bem que os fornecedores do governo capixaba vão continuar recebendo em dia! Benzadeus. Isso é o que importa! Só torço pra que o Hartung não resolva fazer mais uma economia descontando dos servidores esses dias, em que ninguém pôde ir ao trabalho.