CREF17MT e seus desafios com a profissão do presente

Nesta sexta-feira (01.09) se comemora mais um dia do profissional de Educação Física. Uma data memorável e que merece ser celebrada, principalmente por quem escolheu essa profissão, que cada vez mais vem ganhando espaço e reconhecimento.

Para o Conselho Regional de Educação Física da 17ª Região do Estado de Mato Grosso (CREF17/MT), mesmo com todo o avanço já conquistado, a missão ainda é árdua e falta muito para se chegar ao ideal, já que ainda são muitos os percalços enfrentados por esses profissionais tendo em vista que muitas pessoas não habilitadas insistem em fazer o trabalho de um profissional de Educação Física preparado para essa função.

Somente no CREF17/MT no ano de 2016, nós tivemos 345 academias no Estado fiscalizadas, deste montante, 10 delas foram interditadas cautelarmente. Já em 2017, até o mês de agosto, nós tivemos 22 academias interditadas cautelarmente, destas, 09 eram de Cuiabá. São números preocupantes se levarmos em consideração o risco oferecido aos usuários dessas academias pelos riscos a saúde por estarem sendo orientados por uma pessoa que não está preparada para isso.

Porem, para o CREF17/MT, mesmo com todos esses problemas enfrentados pelo Conselho e por essa dificuldade, ainda é tempo de se comemorar a data dessa profissão considerada do futuro, mas que já tem ganhado muito espaço no presente, principalmente pela conscientização da importância da atividade física para o bem estar e para a saúde, o que tem aumentado significativamente o número de frequentadores de academias. Nas escolas também tem se intensificado o trabalho nessa área com as crianças, o que é visto de forma positiva por esses profissionais.

Em função disso, da importância dessa profissão, é que foi instituído o dia 01 de setembro como o Dia do Profissional de Educação Física. Uma data voltada para a valorização, reflexão e entendimento das várias modalidades que englobam essa profissão. Esse dia foi escolhido por coincidir com a instituição da Lei Federal nº 9696, em 01 de setembro de 1998, que regulamentou a Profissão de Educação Física e criou os Conselhos Federais e Regionais de Educação Física.

Hoje, são muitas as possibilidades de atuação do profissional formado nessa área, ou seja, ele pode atuar com ginástica laboral, esportes e até mesmo em áreas recreativas, além das academias e escolas. Entretanto, vale destacar que o profissional licenciado atua exclusivamente na Educação Básica, enquanto o Bacharelado possibilita o trabalho em outras áreas não relacionadas com o ensino (personal trainer, por exemplo), mas independentemente da sua atuação, ele sempre está diretamente relacionado com a promoção da saúde e aumento da qualidade de vida da população.

Diante dessa valorosa profissão que tem como principal função promover o bem estar social, é que o CREF17/MT parabeniza todos os profissionais de Educação Física de Mato Grosso e do Brasil, por esse dia e por todos os outros de luta por mais reconhecimento e respeito.

Dia 01 de setembro…dia do profissional de Educação Física!!!!!

Parabéns a todos!!!!!!!!!!

Carlos Alberto Eilert (Prof. Carlinhos)

Presidente CREF17/MT