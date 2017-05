QUANDO É OPORTUNO PROCURAR UM PSICÓLOGO?

Há um certo tempo, recebi de um amigo a seguinte mensagem que me marcou, e cujo autor ainda me é desconhecido:

“Consultar um psicólogo não é um ato de fraqueza, nem de loucura, mas uma demonstração de coragem, lucidez, força e determinação para mudar o que te impede de ser feliz”.

Me marcou porque ela sintetiza de forma magistral o que uma pessoa precisa sentir para decidir que chegou o momento de buscar a ajuda de um psicólogo. Em geral, quando alguém se dirige a qualquer especialista de qualquer outra área, diferente da psíquica, o faz de forma natural, sem constranger-se.

Mas, na área do psíquico, surgem todas as formas de preconceitos, desde “não sou louco”, “sei resolver os meus problemas sozinho”, “ninguém vai me entender” ou “eu é que sei dos meus problemas” e assim por diante, como se o autoconhecimento, base das nossas relações satisfatórias, ou no mínimo pacíficas, em nosso mundo, fosse a coisa mais simples de se conseguir.

Na verdade o autoconhecimento, tão preconizado desde os tempos da famosa frase “Conhece-te a ti mesmo” ainda é a conquista mais importante e mais difícil na vida do ser humano, independentemente de sexo, posição social, ou cultural, enquanto é o único que de fato favorece a prática do respeito e do amor para si mesmo e para o outro.

Pode então surgir a pergunta:“para si mesmo em primeiro lugar? Isso é egoísmo! ” Não, não é. Uma vez que eu somente posso dar o que tenho, e se para comigo mesmo faltam respeito e amor, o que posso dar ao outro?

O respeito e o amor para comigo, e consequentemente com o próximo, só posso conseguir através do autoconhecimento. E este se torna sempre mais uma verdadeira conquista, principalmente nos dias de hoje, onde a pessoa é submetida a um violento processo de massificação, que afasta o indivíduo de si mesmo na tentativa de adaptar-se às exigências da sociedade.

Para superar as consequências deste fenômeno desestruturante, responsável em grande parte pelo estado de estresse e insatisfação crônicos, o psicólogo pode ajudar, e muito. Uso o verbo “ajudar” porque o profissional não atua sozinho, trata-se de um trabalho, de um processo verdadeiramente alquímico de transformação, onde paciente e psicólogo trabalham em conjunto para alcançar o objetivo.

Geralmente nos relacionamentos, principalmente nos mais íntimos, a tendência é responsabilizar o “outro” pelas dificuldades, conflitos e sofrimentos vivenciados, esperando e lutando para que o “outro” mude. Mas a única mudança que de fato funciona é aquela que o indivíduo pode fazer consigo mesmo, e não “sobre” o outro, mudança esta que ocorre de “dentro pra fora”, justamente por meio do autoconhecimento.

FIORELLA MAZZANTI é psicóloga, nascida em Milão, naturalizada brasileira desde 1977. É pioneira em Cuiabá na aplicação da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung e apaixonada pela sua Teoria, amando falar sobre ela sempre que possível.

E você? Tem algum assunto à respeito deste tema sobre o qual gostaria de ler nesta coluna?

[email protected]