Manu tem cinco anos e já está lendo.

Sempre lemos muito pra ela. Toda noite, desde que ela era bebê. Hoje temos que ler cerca de três livros antes de dormir, que podem ser um livrinho pequeno, um capítulo de um livro maior ou partes de um gibi. Agora é ela quem lê uma historinha pra gente, e meu coração ficou apertado, sabe? Será que me tornarei em breve desnecessária? E o nosso momento antes do soninho, como fica?

Ela tem uma pequena biblioteca de cerca de uns 60 livros. Todos lidos várias vezes. É um dos meus poucos orgulhos enquanto mãe-que-se-sente-sempre-aquém. O favorito é, sem dúvida, um livro em francês que mamãe trouxe de Paris, e que têm 55 “janelinhas” com textos sobre como evitar acidentes domésticos. Abrimos CADA janelinha, e eu finjo muitíssimo bem que estou traduzindo do francês (nos dizeres de Manu, “portugando”), usando o máximo das minhas habilidades de atriz. Até hoje ela nunca me perguntou porque o texto muda a cada vez que lemos o livro, ufa.

Hoje eu estava dando uma olhada na nossa biblioteca, porque resolvi me propor um desafio de ler um livro por mês neste ano, sobre vários temas. Depois de várias mudanças, vi que vários livros vão sendo encaixotados, desencaixotados, desempoeirados e recolocados numa pequena estante improvisada até a próximo encaixotamento e mudança. Chega, né? Vamos ler ao menos o que tenho e que ainda nunca abri! Leio tanto com a Manu, mas pra mim mesmo tem faltado o conhecimento geral que tanto gostaria de ter, quero ser essa velhinha enrugada e sábia. O menos enrugada e o mais sábia possível, claro.

Então vamos lá. Listinha a postos, números encolunados de 1 a 12, os olhos passando pelos volumes… Vamos aos clássicos da literatura, o conhecimento de gerações! Achei uns 4, não tinha mais, não?… Bem, vamos flexibilizar e colocar os do meu interesse, ainda que não tenha visto nenhuma crítica excelente sobre o título… Acho mais uns 5, e me desespero. Meus Deus, não tenho 12 livros imperdíveis na minha mini biblioteca! Tem livro de piada, de baboseira, de auto ajuda… socorro! Corro e abro o site da estante virtual. Não, pera. Preciso achar 12 livros úteis, não é possível que eu tenha que comprar mais livros. Dou mais uma passada, incluo alguns livros que estavam bem abaixo na prateleira, e consigo – separei os livros do ano! Um eu já li os quatro volumes em português, e vou pedir pelo site pra ler uma versão em inglês, e recuperar algum vocabulário, mas tá valendo!

Educação é tudo, eu acredito nisso. Então tenho que começar por mim. A gente lê tanto pro trabalho, pras metas pessoais, pra filhota, mas e pra vida? Pra se aprimorar, pra ser gente melhor? Minhas escolhas foram feitas – podem não ser as melhores, mas bastam por esse ano.

Quanto à Manu, uma esperança. Mesmo lendo pra gente, cada vez mais fluente, ela sempre tenta empurrar mais uma história… tomara que seja pra gente ficar mais um tempinho de chamego com ela na cama antes de dormir.

Segue a lista (pode ser que a ordem se altere ao longo do ano):

Janeiro – O medo à liberdade (Erich Fromm)

Fevereiro – Perto do coração selvagem (Clarice Lispector)

Março – Clarice, (Benjamin Moser)

Abril – O ponto de mutação (Fritjof Capra)

Maio – As Brumas de Avalon (Marion Zimmer Bradley) – em inglês

Junho – Hamlet (W. Shakespeare)

Julho – A condição humana (Hannah Arendt)

Agosto – A revolução dos bichos (George Orwell)

Setembro – O capital (Thomas Piketty)

Outubro – A República (Platão)

Novembro – Verdade e Consenso (Lenio Luiz Streck)

Dezembro – Oração aos moços (Rui Barbosa)

Ligia Maciel da Fonseca Moura, é cuiabana, formada em Direito pela UFMT. É mãe da Manuela, e se interessa por tudo que diz respeito à política, família, culinária, tecnologia, relações humanas, e tudo mais que faz desse mundo mais interessante.

Mande para o Extra MT, sugestões, artigos, fotos, vídeos, denúncias, através do nosso e-mail [email protected] ou pelo nosso Aplicativo Extra MT – Disponível gratuitamente na Apple Store e Google Play.