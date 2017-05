O que é isso, companheiro?

Muito se disse a respeito das manifestações de sexta-feira. Que teve quebra-quebra, que saiu muita gente machucada. Que era uma manobra dos sindicatos em protesto à queda do imposto sindical.

Mas eu estive lá, em uma delas. E não foi nada disso.

Muitos servidores públicos. Na concentração não pareciam tantos, mas, quando saímos em passeata pelas ruas do centro de Cuiabá… eram milhares de pessoas.

Ruas, aliás, fechadas. Poucos comércios funcionando, uma vez que os ônibus não circularam.

Mas o principal, pra mim, foi ver poucas bandeiras vermelhas.

Isso porque, apesar de ter sido convocado pelas Centrais Sindicais, que deram logística ao evento, a maioria presente não era “de sindicato”.

Gente, a previdência é de todos, não é só de sindicalizado, não (por mais que a mídia tente pintar tudo de vermelho).

Fui e levei a minha filha, que quis participar quando expliquei o que era essa ideia de termos “direitos” e como algumas pessoas, na fala mansa, querem aniquilá-los.

Ela quase desistiu de ir ao ver o jornal: fumaça, barulho, tiros, pancada. Mas eu garanti pra ela que ali ia ter gente como nós, só querendo se manifestar. Aliás, ela estranhou bastante ao não ver os coleguinhas da escola no protesto, mas aí já é outra conversa…

Uma pena ver o “escondimento” do que fizemos. A cobertura só no ruim, nada de bom. A associação com o que a maioria das pessoas rejeita, bastando colocar a palavra “sindicato” no meio. A interpretação de que tudo não passa da revolta da esquerda. O que é isso, companheira mídia brasileira?

Já passamos desse momento! Chega dessa divisão! Chega de confusão!

Enquanto nos digladiamos, os interesses que mandam continuam sendo protegidos: taí o Eike e o Dirceu à solta, a “reforma” trabalhista que coloca os trabalhadores como microempresários (chique, né?), a Previdência sem solução…

Mas o importante é que o PT não está mais no poder, não é?