Sobre escrever

Esses dias estive pensando em por que eu escrevo. Pega um café, puxa uma cadeira aí.

Lá em casa ninguém escrevia assim, por escrever. Apenas coisas urgentes, recados, pedidos, listas de supermercado.

Eu estudava numa escolinha pequenininha, onde eu conhecia todo mundo. Até hoje lá é o meu refúgio mental de calma e paz. Sorrio só de lembrar daquelas paredes pintadas meio de azul, meio de branco, do piso, do balanço e do roda-roda.

Com dez anos papai achou que estava na hora de irmos, minha irmã e eu, pra uma escola maior. Lá, eu percebia que eu tinha alguma facilidade pra gramática, mas era só isso. E gostava daquele mundo grande, onde ninguém sabia meu nome, onde eu me perdia, de onde eu pegava ônibus errado e ia parar em outro bairro.

Depois de um tempo, nos mudamos pra uma escola mais perto de casa. Ia a pé, devagar, metódica, pensando. Gostava da escola nova, era um lugar acolhedor.

Primeiro exercício da aula de português: uma dissertação.

Nunca tinha ouvido falar na bendita.

A professora, generosa (porque todo mundo ali já sabia o que era dissertação, menos eu, a retardatária), me explicou as partes da dissertação, e o tema era: namoro. Fiz um texto direto e simples, quase didático, mas que chamou a atenção dela. Foi parar no jornalzinho da escola.

Nem sei explicar a surpresa que senti: nunca havia observado que poderia escrever antes. E tudo fluía rápido, com o mover do meu pensamento. Não sabia que isso era incomum. Outras professoras me incentivaram, e não parei mais.

Páginas e páginas de diário escritas davam a solução pro mundo. Sempre tive esse negócio de querer consertar tudo. Só que na correria acabei perdendo o hábito, deixando de lado essa fonte de energia pra mim.

Quando a corda apertou, e do meu lado não havia com quem desabafar os meus medos, minhas inseguranças, minha solidão, a caneta voltou a aparecer. Comecei um pequeno blog, disfarçando meu retorno às letras com mensagens ora brincalhonas, ora reflexivas. Era o Blog da Manu, onde eu falava do meu lado mãe. Me inspirei no blog de uma brasileira que mora na Inglaterra, Marcia, do A vida escrita a mão.

Com o tempo, meus interesses foram mudando, e agora eu falo de tudo um pouco. Aqui é o meu canto, minha sala de estar, minha poltrona favorita. Só escrevo quando tenho uma ideia, quando estou com vontade, por puro prazer. Se não tenho nada a dizer, não digo, fico calada esperando a intuição dar o ar da graça. Se não der, aproveito pra treinar o exercício da paciência, a vida tem dessas coisas.

Então, essa sou eu enquanto ser que escreve. Prazer.

*Ligia Maciel da Fonseca Moura, é cuiabana, formada em Direito pela UFMT. É mãe da Manuela, e se interessa por tudo que diz respeito à política, família, culinária, tecnologia, relações humanas, e tudo mais que faz desse mundo mais interessante.