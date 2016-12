Tamo junto na pinguela

Depois de uns dias de folga, estou de volta! E animada!

No meio desse turbilhão político, me lembrei que há algumas semanas ouvi nos jornais que os Estados Unidos estavam passando por um momento de “polarização” após a eleição do Trump. Que alívio! Quer dizer que o Fla-Flu político que vivemos desde 2014 não é uma jabuticaba…

Hoje já passamos da fase de discutirmos se foi ou não golpe. Foi um motivo fraco para um impeachment . Tivemos que chamar universitários pra explicar à exaustão as tais pedaladas. Mídia o dia inteiro. Não acho que era suficiente, mas a Dilma tinha perdido todo apoio. No final, tivemos um impeachment “dentro das regras”, tipo um gol de coxa: feio, mas ainda gol. Diria até que é um gol horrível, se considerarmos que os que votaram pelo impeachment estão agora envolvidos até no “s” na delação da Odebrecht…

Digo mais: não é porque você aderiu ao MBL que tem que aceitar numa boa as implementações do governo Temer. Quem bateu panela tem o direito de não querer pagar a conta da desorganização das contas públicas trabalhando até os 65, ou 70, 75. Quem foi à Paulista (ou à praça do Choppão) também pode discordar da PEC do Teto. Aqui não é os States, onde “ the winner takes it all ” (o vencedor leva tudo) nas eleições. Não. Podemos exercer certo senso crítico. Ainda mais quando não vemos contrapartidas de vários setores, como empreiteiras, mercado financeiro e agronegócio. Ainda mais vendo que se fala muito no tal rombo da previdência e em como as pessoas a estão quebrando “vivendo demais” (wtf?)… mas ainda assim vários bilhões são desvinculados do orçamento da previdência via DRU para “elastecer” o orçamento! E nem se fale dos outros bilhões em contribuições previdenciárias que deixam de entrar por causa dos incentivos fiscais a alguns setores… a conta não fecha!

“Mas, Lígia, concordo com a PEC do Teto, da Previdência, com trabalhar mais 20 anos pra aposentar, e não vejo a hora de contribuir com 30% pra uma aposentadoria que nem sei se terei quando chegar lá”. Ótimo. Não precisa odiar servidor público por isso. Até porque vai muito mais dinheiro pra DRU, setor empresarial, benefícios fiscais a empreiteiras do que pra servidor público e militares, que trabalham pelo seu salário. Vamos combinar que não precisamos também odiar os hoje usufruem de aposentadorias, pensões e assistência.

E quem é petralhinha também não precisa rir da crise que se aproxima (falo “que se aproxima” de propósito, porque ainda não vimos tudo). Então, nada de dizer “tá vendo?” pra crise do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas. Nossa hora vai chegar. E nem me venha com o “quanto pior, melhor”, como fizeram os políticos no finzinho do governo do PT. Mais respeito. Ainda vai piorar um pouco antes de melhorar, segundo os melhores economistas. Pra todo mundo.

No programa Roda Viva (de 14/11/2016, ou seja, de um século atrás) o Temer tinha falado um pouco de tudo isso e revelou seu lado elegante, simpático até. Gostei de assistir. Quase pareceu, na retórica elaborada (mas sem mesóclises) e nos gestos de mágico, que nada há a temer.

Mas há, sim. E não só o Temer, que, a meu ver, tá mais pra mensageiro do apocalipse. Até poderíamos culpá-lo, se ele tivesse implementado de cara a tal ponte pro futuro, ou pinguela, valha-me FHC. Mas é só gritar “rá” que ele muda de opinião, diferente do Renan, que peita até o STF. Quase dá pra afirmar que não foi golpe: todos esses anos de butuca e ele não tinha mesmo um plano, no final das contas, como podemos ver com nossa economia patinando.

Sã vários os culpados (não que isso importe a essa altura do campeonato). Crise mundial, corrupção endêmica, graves erros e canalhices na política econômica petista (que apostou no crescimento do consumo quando não havia cenário pra isso). Anos a fio de maquiagem pesada nas contas dos governadores, dos prefeitos, dos dirigentes de tribunais, que fizerem a maior lambança pra gastar mais do que tinham e escapar da LRF. Propinas, propinas, má administração. O silêncio dos TCE’s e TCU, que nada fizeram pra evitar, aprovando contas inaprováveis. Todo mundo foi empurrando pra frente o problema da falta de crescimento, até estourar na mega crise de agora, ou, no eufemismo de Temer, no “precipício econômico” à nossa frente.

Agora é a PEC do Teto e da Previdência guela abaixo, para os “ingleses” verem nossa boa vontade de fazer as coisas direito e mandarem o dimdim pra terrae brasilis . É, porque acreditar que basta uma PEC pra elevar o nível de gestão do gasto público a padrões escandinavos é como crer em fadas e duendes. Com todo respeito aos esotéricos. Se fosse assim, a LRF tinha salvado o dia.

Depois vem a PEC dos Estados, com direito a contrapartidas fake para receber a já prometida mesadinha da repatriação. E os Municípios entrando com ação pra “morder” um pedacinho do bolo. Afinal, todo mundo tem que terminar de pagar as campanhas de 2014. Ah, você não achava mesmo que esse dinheiro era pra regularizar os salários dos servidores, botar a casa em ordem, né?