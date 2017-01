O que é de cada um – um apelo ao Natal

Outro dia Francisco comprou um gatinho de pelúcia para Manu. Desses que vêm de brinde quando compramos um chocolate (vai entender esses combos publicitários de natal…). Enfim.

Manu adorou. Deu nome à figura. Frido. Andava com ele pra todo lado. Dormia com ele. Frido ia ao shopping, ao supermercado. Ao banheiro, à casa da bisa. Até que um dia Frido ficou pelo caminho. Cadê? Tava ali agorinha! De tanto andar, acabou perdido em algum canto. Talvez achado por alguém.

Tentei consolá-la, falando que quem o tivesse achado iria cuidar muito bem dele. Lágrimas, as mais sentidas. Fui ficando sem argumentos. Falei brincando que gato é bicho livre, vai ver tinha ido viver na mata. Ela, brava, aos prantos, replica que ele era de pelúcia (do alto da maturidade dos seus cinco anos). Mostrei uma foto que tiramos com ele e… chororô, como se tivesse morrido um parente querido. Para distrair, o celular: ela escolhe o piano de gatinhos, em que cada nota corresponde a um miado…

No caminho, conversando no carro, ela pede pra espalhar uns cartazes com a foto do bichano e o nosso telefone (alguém há de reportar o encontramento de Frido) – afinal, ele não pertence à pessoa que o encontrou, não é mesmo?

Falo pra ela manter as esperanças, mas que as pessoas nem sempre devolvem o que “acham”. Ela, com a simplicidade da verdade: “Pegar o que não pertence a você é errado! Devia ter uma lei sobre isso!”

Claro que isso me bateu em cheio. Sim, é a mais cristalina verdade. Falta ensinar isso aos nossos políticos esses dias, inclusive. Dias em que até o governador eleito com a bandeira da moralidade é delatado por esquemas envolvendo caixa dois.

Mas ainda podemos ensinar isso aos nossos filhos, não é tão tarde.

A dar a vez a quem chegou primeiro.

A ser gentil com os mais velhos.

A não pegar o que não lhe pertence (mesmo que esteja jogado no chão).

A dar lugar no coletivo.

A limpar o cocô do cachorro.

Faltam poucos dias para o Natal. Que ele, se tiver esse poder, renove em nós o ânimo para sermos melhores.

Ligia Maciel da Fonseca Moura, é cuiabana, formada em Direito pela UFMT. É mãe da Manuela, e se interessa por tudo que diz respeito à política, família, culinária, tecnologia, relações humanas, e tudo mais que faz desse mundo mais interessante.

