Que queres tu de mim?

Outro dia estava pensando sobre essa responsabilidade que é escrever.

Eu só gosto de escrever as coisas que vêm de dentro. Escrevo como se fosse só eu o meu público. E digo o que quero dizer de uma forma que eu me compreenda.

Às vezes os outros também gostam. E eu percebo que gostam mais quando eu falo desse meu lugar que é o de mãe. Quando compartilho a minha visão peculiar sobre esse ser que venho criando, da melhor maneira que posso, que não é necessariamente a melhor maneira, mas eu tento.

Não sei se alguém percebeu, mas dei um “limpa” no instagram. Tirei todas as fotos antigas, de quando eu comecei a postar a minha vida. Salvei tudo no computador, e encomendei alguns álbuns com as mais representativas, pra eu poder “tocar” o que eu fiz, os momentos que vivi.

Foi uma experiência incrível. Relembrei a Manu pequenina, um aninho, aquela carinha ainda se formando, os dentes apontando, momentos de propaganda de margarina e de choro e desespero. Manu pronta pra creche, Manu com os amiguinhos. Manu comendo (dessas tinha trozentas), Manu andando de bike. Manu na praça, no carro, de capacete, de vestido de festa junina. Filtros, corações, minhas melhores frases de efeito dedicadas: Manu, Manu e Manu.

Depois é que eu comecei a aparecer nas fotos. Algumas selfies tímidas, uma ou outra com a família. Saindo com os amigos. Comida, comida, comida. Mundos de gordices. Coxinha de brigadeiro. Mas a maioria, ainda da Manu.

Daí a pouco vieram as fotos fitness. Eu indo correr. Voltando da corrida. Tomando suco verde. Salada, receitinhas novas. Jacando no bolo de cenoura. Família, algumas viagens. Andando de patins. Vida saudável, novos hábitos: força, foco e fé. Umas fotos de bonita. O dia que o cabelo amanheceu bom. Eu me reconhecendo como indivíduo.

Deixei apenas as fotos de 2016, mais recentes. Nestas coloquei uma ou outra opinião. Fotos de eventos, da TV. Comecei com textos autorais, opinativos. Parece que achei o meu espaço.

Ainda tem Manu. Tem Francisco. Tem eu. E esse eu tem várias faces agora. É uma mistura de tudo o que vi e vivi. Da minha família, minhas irmãs. Minha escola, meus amigos. Meu trabalho, meus colegas. Minhas opiniões divergentes, minha visão de mundo. Tudo isso sou eu, e agora eu reconheço que esse tempo todo estive a me procurar.

Não sei o que cada um aqui quer de mim. Mas eu garanto uma jornada divertida. Vai ter mãe, vai ter parada fitness, vai ter religião, política. Vai rolar opinião, vai rolar desafio. É assim que me vejo agora, uma colcha de retalhos pronta pra aceitar mais um pedacinho, que você pode trazer, com um comentário, uma curtida, um compartilhar. Cola aí.

Ligia Maciel da Fonseca Moura, é cuiabana, formada em Direito pela UFMT. É mãe da Manuela, e se interessa por tudo que diz respeito à política, família, culinária, tecnologia, relações humanas, e tudo mais que faz desse mundo mais interessante.

Mande para o Extra MT, sugestões, artigos, fotos, vídeos, denúncias, através do nosso e-mail [email protected] ou pelo nosso Aplicativo Extra MT – Disponível gratuitamente na Apple Store e Google Play.