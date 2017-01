Paulo Lemos

Segundo consta, nas delações da Odebrecht têm mais de uma centena de políticos, sendo a maioria deles dos três maiores partidos do Brasil. Pega da esquerda até à direita, sem discriminação de coloração partidária ou ideologia conservadora ou progressista, liberal ou socialista. Enfim, parece que a lista é bem “republicana e democrática”.

Caso isso se confirme, bem como haja provas robustas que dêem sustentação às delações, todos deverão ser responsabilizados, nos limites da individualização da conduta de cada um e da subsunção dos fatos aos tipos penais previstos na legislação pátria.

Todavia, ao invés de cairmos no engodo de esperar um “salvador da pátria”, seja de que lado for e/ou vier, ou um “milagre metafísico”, teremos de parar, praticamente fechar para balanço e reescrever o sistema político, bem como mudarmos as práticas não só dos eleitos, mas, sobretudo, dos eleitores.

A responsabilidade está em nossas mãos, não mais do que outrem, somos nós que precisamos ser a mudança que desejamos para nosso país. O Brasil é o que fazemos ele ser.

Uma pauta urgente para lograr nossa evolução civilizatória é enfrentar o oligopólio de comunicação que manipula a opinião pública do país. A deturpação dos fatos e das notícias chega ser criminosa no Brasil. Somos adestrados e alienados, ao revés de formados e informados.

A grande imprensa é tão seletiva como o é parte significativa do Judiciário. Agem como aliados para sabotar os interesses públicos primários do povo brasileiro, a fim de salvaguardar os privilégios de alguns poucos agraciados pela “sorte” e pelo “pedigree”. E quem arrisca nadar contra a maré, costuma ser hostilizado, perseguido ou até “acidentado”.

As abissais distorções que privilegiam uma pequena casta, em escala quantitativa e qualitativa, em detrimento duma retumbante maioria têm de ser corrigidas. Como instituir uma “República Democrática”, se alguns setores, como parte do Sistema de Justiça, ainda usufruem de vantagens imperiais e coloniais?

O sistema financeiro, então, no Brasil, com suas taxas de juros exorbitantes, vive como se estivesse no paraíso, enquanto muitos morrem à míngua às suas portas, superendividados e descapitalizados. Por um lado, o desemprego e a inflação real continuam debilitando o trabalhador comum, sendo que, por outro lado, os bancos seguem lucrando como uma locomotiva sem freios e sem piedade alguma.

As políticas públicas de inclusão social e fomento da economia carecem ser retomadas. A saúde pública brasileira clama por sair da UTI. Morre-se tanta gente em seus corredores, que mais se parecem com os corredores da morte.

A política criminal está falida, ela terá de ser repensada do início ao fim, a começar pelos pontos elencados nos derradeiros parágrafos. Isso tudo, cumulado com a política de “combate às drogas” que temos, entre outras coisas, gera o fenômeno do encarceramento em massa, que pouco reabilita e, sim, torna-se terreno fértil para a proliferação de facções criminosas.

Hodiernamente parece haver tantas facções criminosas quanto hão agremiações partidárias no país: são dezenas. Logo, logo, vão instituir uma “confederação das facções”, com congressos e coisas do tipo. Porém, nem de longe a solução é a carnificina que tem sido praticada em alguns presídios, Brasil afora.

Isso é apenas o efeito nefasto dessa política de execução penal desastrosa e ineficaz. Temos de tratar as causas do fenômeno criminológico, bem como reconstruir o sistema de cumprimento das penas e repensar as próprias penas.

E, por fim, temos de investir em educação para todos, não só universal e de qualidade, outrossim, que desperte senso-crítico e conhecimento humanitário e emancipatório, além de axiológico e científico.

Mais do que com reformas de prédios, a educação deve se ocupar da reforma de mentes e corações, preparando-os para pensar, intervir e transformar a realidade que temos, logicamente que para melhor.

Temos de recuperar a capacidade de construir alguns consensos, de unir a população nalgumas pautas possíveis, mediante um intenso, dialógico e transparente debate público, semelhante ao que aconteceu logo após à reabertura política do país e durante a constituinte que precedeu a promulgação da Constituição Federal de 1988.

A coisa ficou muito mais séria, grave e deletéria do que qualquer um de nós poderia prever e imaginar. Não podemos nos comportar como meninas e meninos incapazes, e, sim, como mulheres e homens com maturidade e responsabilidade cívica necessárias.

Paulo Lemos é advogado em Mato Grosso.

