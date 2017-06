Apesar de todos os cuidados às vezes é importante deixar a vida nos surpreender e a extrapolar pequenos limites, desde que saiba se transformar num agente modificador da sua própria história e não seja a personagem vitimada por alguns momentos errados, pois quando a necessidade emocional não é atendida, a qualidade de vida emocional é prejudicada.

A insatisfação humana é permanente; sempre precisamos de desculpas. Ser um vencedor é imposto pelo mundo competitivo, e a perfeição é buscada diariamente, algumas vezes alcançada, e outras vezes desprezada, porque já estão envelhecidas com a chegada da noite.

Quando passamos a repetir a frase: hoje eu não posso, não tenho tempo para nada. É a senha de que já estamos totalmente dominados pela rotina, a mente obedece apenas um comando, preciso estar conectado aos afazeres permanentemente, e por isso, às 24 horas é muito pouco, quando sentir que já está nesse estágio, é porque já perdeu a chave que poderia desligar dos problemas.

Ninguém está livre das surpresas agradáveis ou desagradáveis, porque elas fazem parte do estágio da vida, os pequenos problemas podem causar impacto emocional muito grande, quando o stress está andando de “mãos dadas” com você e agora já é o senhor da sua vida, as reações ficam sem controle, pois basta uma pequena ofensa, para causar explosões e estragar o dia ou uma semana inteira, depende de como as pessoas administram mal ou bem, diante das críticas ou as rejeições sociais, o importante é estar preparado para navegar pelo mundo das boas emoções, sem perder o sentido da vida e o prazer de viver.

As derrotas são recheadas de desculpas e às vezes tentamos enganar a nossa própria mente com mentiras de satisfação pessoal, mas o coração é esperto e independente, ao perceber muito barulho com vitórias insignificantes, logo termina por despertar todo o resto do corpo para a realidade de querer algo mais.

Esp. Wilson Carlos Fuáh – É Especialista em Recursos Humanos e Relações Sociais e Políticas.