A Gazeta

Um acidente no final da tarde deste domingo (25) terminou com um homem morto e outras sete pessoas feridas. A colisão envolveu um veículo de passeio e um carro utilitário no km 462 da BR-364, próximo a Jangada (70 km) ao Norte de Cuiabá.

A concessionária Rota do Oeste, empresa que administrada a estrada, foi acionada às 16h55, a respeito da ocorrência de um grave acidente. O motorista do carro de passeio não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Outras cinco vítimas gravemente feridas foram encaminhadas para o Pronto Socorro de Cuiabá. Duas estão em estado grave e outras três em estado moderado. Não foi informado a situação da sétima vítima.

Aproximadamente às 19 horas, a pista foi desbloqueada, com tráfego fluindo em pare e siga, ou seja, a Rota do Oeste interdita uma pista e libera o fluxo de cada sentido a cada 15 minutos.

Ainda não se sabe as causas do acidente. A suspeita inicial é de imprudência, uma vez que, um dos veículos invadiu a pista contrária sem perceber a movimentação intensa do fluxo de veículos.

A Rota do Oeste enviou quatro ambulâncias, dois guinchos e um veículo de inspeção. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceu ao local para prestar auxílio.

A Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também foram acionadas.