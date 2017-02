Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Por PRISCILA MENDES

A Assembleia Legislativa abrirá suas portas para acolher doações de sangue dos colaboradores da Casa e da sociedade. O Hemocentro da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá trará sua equipe, para atendimento na próxima quarta-feira (22), das 8h às 12h e das 14h às 18h. A iniciativa compõe a campanha “Desafio Pela Vida” da ALMT, cuja iniciativa é do deputado Oscar Bezerra (PSB).

A enfermeira responsável pela coleta externa, Rosineide Gomes Evangelista, que faz parte do quadro de profissionais de saúde que atenderá na AL, convida todos para visitar as duas salas da Escola do Legislativo, que estarão abertas para a doação, pois, explica, “a atitude gera ainda muitas dúvidas”. “Até quem não pode doar pode procurar a gente”, garante.

Rosineide orienta alguns cuidados para doar sangue. “Além de ter pelo menos 18 anos e 50 quilos, é necessário estar com boa saúde, não estar em jejum, não estar gestante nem aleitando e ter tido uma boa noite de sono”. A enfermeira complementa que não pode ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e se exige pelo menos um ano de tempo da última tatuagem feita. Se quiser doar depois do almoço, esperar duas horas de digestão.

Cada bolsa doada pode salvar quatro vidas, pois o sangue é transformado em quatro produtos: plaquetas, plasma, concentrado de hemácias e crio – dependendo da necessidade do paciente.

O desafio #PelaVida nasceu de uma proposta espontânea do deputado Oscar Bezerra, que, quando doou sangue, convidou outros três colegas parlamentares para a mesma atitude, por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais. Leia mais sobre a iniciativa nesta matéria.

Bezerra justificou que a ação parte da necessidade de repor os estoques de sangue nos hemocentros, cuja demanda aumenta em períodos de forte fluxo de veículos nas rodovias, ainda mais com a perigosa combinação com a bebida alcoólica. “Nós, que somos figuras públicas, podemos servir de bons exemplos para que a sociedade se conscientize da importância da doação de sangue”.

Ciente da grandeza da campanha, a ALMT acolheu a proposta e estendeu para seus colaboradores e toda a sociedade interessada. A ideia é que o doador transmita publicamente, por foto ou vídeo nas redes sociais, o ato da doação nominando três amigos a fazer o mesmo; além de registrar com a marcação #PelaVida, para que o conteúdo seja compartilhado.

“A Assembleia tem que participar não só fazendo leis, mas também em todos os movimentos que venham ajudar a população. E a instituição irá envidar todos os esforços para dar resultado a essa campanha”, garante o presidente da ALMT, deputado Eduardo Botelho (PSB).

Mais informações sobre a alta demanda de sangue no período de férias e, especificamente, no Carnaval, leia aqui.