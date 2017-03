Da Redação/Extra MT

A Arena Pantanal está confirmada como palco de dois jogos da Copa do Brasil: Luverdense x Corinthians e Cuiabá x Goiás. A confirmação foi dada nesta sexta-feira (03.03), após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) receber o laudo que libera a praça esportiva, fornecido pelo Corpo de Bombeiros. O estádio já contava com um laudo válido, emitido pela Vigilância Sanitária, que habilitava a realização de eventos até junho deste ano.

De acordo com o secretário adjunto de Esporte e Lazer de Mato Grosso, Leonardo de Oliveira, a equipe técnica responsável pela manutenção da Arena Pantanal conseguiu atender as exigências do Corpo de Bombeiros, possibilitando assim a realização das partidas. Com Oliveira, esteve à frente do processo o secretário executivo da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Luciano Bernart.

“A Arena Pantanal tem um alvará de funcionamento válido, emitido pela Vigilância Sanitária, porém a CBF sempre exige algumas adequações a serem preenchidas nas partidas de suas competições. Desde que assumimos a gestão do estádio, no início do ano, temos trabalhado para atingirmos essas metas de exigências, sendo que a do Corpo de Bombeiros nós conseguimos nesta sexta-feira (3)”.

Oliveira lembrou ainda que os documentos atestam que a Arena Pantanal está em prefeitas condições para receber qualquer tipo de evento, uma vez que as exigências da CBF atendem a um padrão internacional. “Foi um trabalho árduo da nossa equipe, que resultou na aprovação, por parte das autoridades, da Arena Pantanal, submetida aos mais altos índices de exigências”.

Desde janeiro deste ano, a gestão da Arena Pantanal está a cargo da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer de Mato Grosso (Sael), subordinada à Seduc. Neste período, o estádio tem passado por um constante trabalho de manutenção, retomado após a fase de transição da gestão do estádio.

Em 2017, o estádio tem recebido diversas partidas do Campeonato Mato-grossense de Futebol e, agora, receberá suas duas primeiras partidas nacionais do ano. “Temos a certeza de que nos próximos meses, outras grandes equipes do futebol brasileiro poderão se apresentar na Arena Pantanal, que é capaz de oferecer os mais altos níveis de comodidade e conforto a jogadores, comissões técnicas e torcedores”, finalizou o secretário.

A partida entre Luverdense e Corinthians está marcada para a próxima quinta-feira (9), às 20h30, horário de Mato Grosso. Já Cuiabá e Goiás se enfrentam na outra quinta (16), às 20h30, também pelo horário de Mato Grosso.

Fonte: Secom-MT