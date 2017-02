Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

São José dos Quatro Marcos se prepara para receber a quinta edição da Caravana da Transformação, que será realizada entre os dias 7 e 17 de março, no Parque Municipal Wilson Souza Rézio. Além do município sede, outras 13 cidades da região Oeste de Mato Grosso receberão atendimento nesta edição.

A caravana tem como carro-chefe os atendimentos oftalmológicos e os serviços de cidadania. Na parte de saúde, o atendimento funcionará durante os 11 dias, sempre a partir das 5h, sendo que entre os dias 7 e 13 de março serão realizados o apoio diagnóstico, que incluem as consultas e exames oferecidos pela iniciativa. De 9 a 17 de março serão realizadas as cirurgias, sendo que a partir do dia 14 serão disponibilizados apenas os procedimentos cirúrgicos. Já o pós-operatório acontece a partir do dia 10 de março.

Os serviços de cidadania serão disponibilizados à população nos dias 10 e 11 de março, porém em horário diferente da saúde: a partir das 8h. Na oportunidade, são oferecidos emissão de documentos, como RG, CPF, Carteira de Trabalho, 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito, cursos profissionalizantes, orientação jurídica, campanhas educativas, distribuição de livros, espaço para leitura, palestras, oficinas, distribuição de mudas de árvores, acesso a tecnologias e muito mais.

Como parceiro da caravana, o Poder Judiciário de Mato Grosso que participa dos dias do atendimento de cidadania, levará o Programa Pai Presente, que visa o reconhecimento de paternidade, o Projeto Padrinhos, que permite que crianças e os adolescentes institucionalizados possam ter ajuda financeira ou apoio afetivo de pessoas que não possuem interesse na adoção. Além disso, o Judiciário também fará um mutirão fiscal que possibilitará que contribuintes e lojistas do município quitem seus débitos com a prefeitura.

É também nos dias de funcionamento da estrutura de cidadania que o governador de Mato Grosso, Pedro Taques e os secretários de Estado cumprem agenda no município, sendo que o chefe do Executivo Estadual atende demandas da região Oeste por meio do gabinete itinerante, estrutura especialmente montada dentro da caravana.

Municípios beneficiados

Ao todo, 14 cidades serão atendidas na quinta edição da Caravana, realizada em Quatro Marcos, são elas: Araputanga, Cáceres, Curvelândia, Figueirópolis D’Oeste, Glória D’Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari D’Oeste, Mirassol D’Oeste, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu e a anfitriã, São José dos Quatro Marcos.

Para ser atendido pela estrutura de oftalmologia da Caravana da Transformação, é necessário procurar a Secretaria Municipal de Saúde do município, com documentos pessoais e o Cartão SUS, que deve ser atualizado. Este tipo de atendimento tem como público-alvo pessoas acima de 55 anos, já que a incidência de doenças como catarata é maior nesta faixa etária.

Para os atendimentos de cidadania, a demanda é livre.

“Após realizarmos mais de 11 mil cirurgias em quatro edições da caravana, nossos esforços agora se voltam para a região Oeste do Estado. Convido os moradores das 14 cidades atendidas a comparecerem em Quatro Marcos e prestigiarem essa caravana que está sendo preparada com tanto carinho”, convidou o coordenador-geral da iniciativa, secretário de Estado do Gabinete de Governo, José Arlindo de Oliveira.

Fonte: Secom-MT