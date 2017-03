Por ALLINE MARQUES e TATI MEDEIROS/ Assessoria da Presidência

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho (PSB), participou da cerimônia de posse do procurador-geral de Justiça, Mauro Curvo, e ressaltou a importância de se ampliar a parceria com o Ministério Público do Estado. O parlamentar acredita que este ano novos termos de cooperação devam ser assinados entre os dois poderes.

Esta relação começou a ser estreitada quando Eduardo Botelho era ainda vice-presidente da ALMT, e reforçada agora, quando o deputado garantiu o contínuo trabalho de aproximação. “Vamos trabalhar para que haja uma relação harmoniosa com todos os poderes. Queremos uma Assembleia independente, mas de mãos dadas para trabalhar por Mato Grosso”, afirmou.

O presidente parabenizou o governador Pedro Taques (PSDB) pela escolha de Mauro Curvo para comandar o Ministério Público e acredita que o novo procurador irá continuar trabalhando “para passar Mato Grosso a limpo”, fazendo com que o Ministério Público seja o guardião do patrimônio público e do meio ambiente, conciliando crescimento e desenvolvimento.

O promotor Mauro Curvo disse que vai trabalhar pautado no diálogo entre os poderes; ressaltou a busca pelo entendimento no repasse dos duodécimos atrasados e ponderou que a população precisa que o Ministério Público passe por melhorias.

Curvo ressalvou que o maior desafio está na questão da saúde e no combate à corrupção e ao crime organizado. “Pode ter certeza de que não faltará dedicação e empenho por parte do Ministério Público no combate ao crime organizado e para tentar melhorar a saúde no estado”, prometeu.