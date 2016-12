Oliveira Júnior/ Gazeta Digital

Na cidade que foi sede da Copa do Mundo de 2014, vai faltar estádio para o Estadual. O Campeonato Mato-grossense/2017 terá largada no dia 29 de janeiro com uma rodada dupla na Arena Pantanal, em Cuiabá: Operário x Mixto farão o jogo de abertura no ‘Clássico dos Milhões’ e em seguida jogarão Dom Bosco x Cuiabá. A rodada será completada no interior com Araguaia x Operário F. C, no Zeca Costa, em Barra do Garças, e Sinop x Luverdense, no Gigante do Norte, em Sinop.

E a tendência, segundo a Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) é que a maioria dos jogos dos clubes da Capital seja disputada em rodadas duplas. E isso tem uma explicação: falta de estádios. Com a manutenção da interdição do Estádio Municipal Presidente Dutra, que a nova gestão pretende privatizar – e o abandono das obras do COT do Pari, em Várzea Grande, não há outra opção.

“Só temos um campo, não tem jeito. Por isso teremos rodada dupla na abertura; temos cinco clubes aqui e um só estádio”, lamentou João Carlos de Oliveira Santos, presidente da FMF.

A reunião que decidiu pela forma de disputa da competição foi realizada na quarta-feira (21) na sede da FMF, que está em recesso há mais de uma semana, mas pouca gente ficou sabendo do encontro quase as secretas. O presidente da FMF nega que tenha deixado de convidar a imprensa de forma proposital. “A convocação está no site”, disse Oliveira.

Porém, a página oficial da FMF está fora do ar. A explicação para o que seria um problema técnico, foi no mínimo surpreendente.

“O menino (assessor de imprensa, Diogo Carvalho) viajou e foi roubado. Levaram tudo dele”, disse João Carlos de Oliveira, sem saber como resolver o problema e reestabelecer a página na internet.

O presidente da FMF referia-se à viagem do assessor de imprensa da entidade para a Europa. Carvalho, segundo o presidente, teve o notebook roubado durante a viagem e o assessor tinha a senha de acesso para administrar o site da FMF, gravada no equipamento levado pelos ladrões. Ou seja: a entidade depende de uma única pessoa, com um único computador para postar informações em sua página oficial.