Da Redação Extra MT

O conselheiro Campos Neto assumiu a presidência do Tribunal de Contas de Mato Grosso no final da manhã desta quinta-feira (14).

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, de afastar os conselheiros José Carlos Novelli, Antonio Joaquim, Valter Albano, Waldir Teis e Sérgio Ricardo, alterou a composição da direção da Casa.

Albano estava interino na presidência desde a saída de Joaquim. Campos Neto seria o sucessor, mas abriu mão de assumir.

Com o afastamento de 5 conselheiros e a vacância do cargo do ex-conselheiro Humberto Bosaipo não restou outra alternativa a Campos Neto.

O TCE conta com 7 conselheiros substitutos que podem ocupar apenas vagas de conselheiros, sem possibilidade de assumir cargos de comando.

Gonçalo Domingos de Campos Neto tem 44 anos e é natural de Várzea Grande. Ingressou no Tribunal de Contas em 2 de junho de 2009, por indicação da Assembleia Legislativa.