ALESSANDRA BARBOSA

O Prefeito Emanuel Pinheiro, o vice Niuan Ribeiro e o secretário de Cultura Esporte e Turismo, Renato Anselmo, apresentaram o projeto arquitetônico, programação e logomarca do Carnaval 2017 que terá o tema “Rumo aos 300 anos”. O evento, que este ano ocorrerá por intermédio de patrocínios e emenda parlamentar resultando em custo zero para o Alencastro, será realizado em três pontos da Capital, sendo eles; Orla do Porto, Praça da Mandioca e Distrito da Guia e contará com diversas atrações musicais regionais e ainda com show nacional da Banda Olodum.

No ato, prefeito e vice reforçaram que os trabalhos empenhados para realizar a festa cultural carnavalesca com todo conforto e segurança garantidos ao cidadão, serão repetidos nas comemorações dos 300 anos de Cuiabá.

“Estamos trabalhando com muito empenho para realizar o melhor carnaval que Cuiabá já viu, com todo conforto e segurança. Essa festa é a primeira de nossa gestão e queremos repetir todos os pontos positivos no evento de comemoração da Cuiabá 300 anos”, frisou o Prefeito.

Conforme destacou o vice-prefeito, a gestão está criando um decreto proibindo a venda de bebidas, em garrafas de vidro durante os locais de festa do carnaval municipal. “Sabendo que é um ambiente que envolverá bebidas alcoólicas, temos que nos cercar de todos os cuidados para garantir que não acontecerão incidentes. A proibição da garrafa vidro é um cuidado estra que teremos”, pontou.

O secretário Renato Anselmo, enfatizou que além de todas as novidades apresentadas, o evento contará com o apoio das Secretarias de Ordem Pública, Mobilidade Urbana, Secretaria de Saúde, entre outras que darão suporte durante os cinco dias de festa. “Vamos garantir ao cidadão cuiabano que os cinco dias de folia sejam de alegria, com segurança pública, fluidez e trânsito seguro e com as orientações de saúdes necessárias para que o folião não saia desse evento com uma gravidez indesejada ou com doenças sexualmente transmissíveis”, disse.

Folia

Conforme relata o secretário-adjunto, Junior Leite – que está incumbido da organização do carnaval deste ano, afirma que o destaque será para o show nacional do grupo baiano Olodum na Orla do Porto dia 25.

“Estamos aguardando cerca de 100 mil pessoas na Orla, no dia 28. Nos demais dias teremos no local show regional. Na Praça da Mandioca, o diferencial será o trio elétrico que deverá ficar na Avenida Mato Grosso, criando um fluxo maior entre os foliões, sem perder sua tradição, embalada pelas marchinhas carnavalescas. Esperamos um público de 10 mil pessoas por dia. E nos dias 26 e 28, faremos matinês das 17h às 20h” explicou Junior Leite.

Sobre o Distrito da Guia, a prioridade segundo o adjunto, será fomentar a economia e o turismo daquela região. “Nosso desejo é colocar o Distrito da Guia na rota do turismo, transformando-o em um grande balneário, capaz de receber não só o turista, como proporcionar mais um espaço lazer para o povo cuiabano”, reforçou.

A expectativa de público para os dias de folia da Guia, é de cerca de 4 mil pessoas.