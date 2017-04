Da Redação/Extra MT

A entrega do equipamento foi realizada na manhã desta quarta-feira (19.04) pelo Diretor Financeiro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Cuiabá e Diretor da CDL Social, Paulo Boscolo, na sede da Associação Mato-grossense de Equoterapia (AME).

De acordo com a direção da associação, a AME já conta com 12 anos de fundação, trata desde crianças a adultos com diversos tipos de deficiência, através do método de Equoterapia e é presidida por Sandra Barbosa, que conta com o apoio de vários tipos de doações para se manter, como esta, feita pela direção do CDL Social. “Tínhamos um bebedouro instalado aqui, mas fomos assaltados”, lamenta a presidente, que fala ainda que “a doação do CDL Social foi muito bem vinda, nós só temos a agradecer”.

A Associação Mato-grossense de Equoterapia carrega uma história de luta e de perseverança e há dois anos passa por situações díficeis. Segundo Sandra, a demanda é muito grande e faltam muitos recursos. Eles contam com o Projeto Padrinho, onde empresas ou pessoas contribuem financeiramente com algum paciente. A AME precisa de mais pessoas engajadas nesse apadrinhamento, é muito importante para a continuação do projeto.

Para o diretor do CDL Social, Paulo Boscolo, a causa é absolutamente merecedora dessa ação. “Temos o prazer em contribuir de alguma forma em uma causa que abrange pessoas com extrema dificuldade. É gratificante fazer parte dessa história”.

AME

Trata-se de uma iniciativa privada, nascida em 2008, por ocasião de um acidente com o filho da fundadora, que sofreu um afogamento aos 3 anos de idade e ficou com sequelas. A partir dessa mudança na vida da família e com a necessidade de novos hábitos o projeto surgiu para ajudar não só ao filho mas todas as pessoas que portassem algum tipo de deficiência. A AME atende hoje cerca de 30 pacientes, desde crianças a adultos, através da Equoterapia, que é um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar. A Associação está localizada na Avenida Miguel Sutil, número 14.500, bairro Ubatã. Telefone: (65) 98112-1257.

Fonte: Assessoria CDL/Cuiabá