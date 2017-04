Tweet no Twitter

O Centro Cirúrgico (CC) do Hospital Beneficente Santa Helena atende diversas especialidades cirúrgicas, oferecendo aos pacientes segurança e unidades nas melhores condições, além de conforto para as equipes que os assiste, sendo assim, um dos centros cirúrgicos mais concorridos pelos médicos cirúrgiões do estado. São cerca de 100 cirurgias plásticas realizadas por mês, por aproximadamente 10 médicos especialistas na área.

Com uma estrutura completa e preparada para receber os mais diversos casos cirúrgicos, de média e alta complexidade, o CC do Hospital Santa Helena conta com seis salas de cirurgia e leitos de recuperação. Além disso, são nove apartamentos para internação na ala nova desta unidade hospitalar.

E ainda dispõe de uma ampla área física, com tecnologia e recursos avançados, além de profissionais altamente qualificados. A estrutura interna do Centro Cirúrgico oferece ainda serviços de apoio ao atendimento dos pacientes como, sala de recepção, laboratório e sala de recuperação anestésica.

Segundo relato do Dr. Magno Stefani Cézar, conceituado cirurgião plástico de Mato Grosso, “o centro cirúrgico do Santa Helena não é luxuoso mas é excelente. Muito bem equipado, com equipamentos de primeira linha, equipe de anestesia competente e apartamento para internação completamente funcional.”.

O médico destaca ainda a competência da equipe de enfermagem e o excelente padrão de atendimento ao paciente. “Eu considero um dos melhores centro cirúrgicos do Estado. Nós médicos dispomos de equipamentos de anestesia de primeira geração, focos de LED, cama eletrônica, o que é fantástico”, completou Dr. Magno, ressaltando os equipamentos de ponta oferecidos pelo hospital.

O CC do Santa Helena destaca à suas boas práticas assistenciais o desenvolvimento de protocolos cirúrgicos visando à segurança do paciente, aplicando antes, durante e após as cirurgias. Estes protocolos são seguidos a rigor conforme normas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde, para um atendimento com qualidade e humanização.

Esses procedimentos envolvem o paciente desde agendamento cirúrgico, admissão do paciente na unidade de internação, entrada e saída do Centro Cirúrgico, seguindo um fluxo de atendimento diferenciado.

