Da Redação/Extra MT

A inauguração deve acontecer no prazo máximo de trinta dias, que com as novas instalações, vai contar com leito de observação, entre outros benefícios. A clínica pediátrica funcionará no mesmo terreno, anexa ao Hospital, só que com nova e moderna estrutura.

Segundo o médico pediatra responsável pela ala pediátrica da clínica, Dr. Eduardo Sandrin, o espaço contará com um quarto com 4 leitos de observação e medicação para pacientes que necessitarem de cuidados imediatos. Além disso, toda a estrutura do Hospital Beneficente Santa Helena servirá de resguardo para pacientes da clínica em casos mais graves, dispondo de 8 leitos de enfermaria, mais a UTI neonatal, que hoje já funciona no hospital.

Ainda de acordo com o médico, a inauguração está sendo esperada com ansiedade pela equipe do hospital, pois há uma grande demanda para este aumento de atendimentos.

Apesar da ala ainda não estar pronta, os atendimentos já estão sendo realizados em um local improvisado e acontece no período vespertino, das 13 às 18 horas, conforme ordem de chegada.

O atendimento é direcionado a crianças de renda média baixa, mas também acontece através de parcerias e convênios.

O Hospital Beneficente Santa Helena tem a maior Maternidade do Estado, fazendo aproximadamente 35% dos partos de todo o Mato Grosso e mais de 60% dos partos da Baixada Cuiabana, se destacando e tendo sido premiado pelo Ministério da Saúde por adotar prática de humanização no atendimento ao neonato e no incentivo ao aleitamento materno. A maternidade conta com a retaguarda da UTI Neonatal de alto risco, UTI adulto, Unidade Canguru e Unidade de cuidados intermediários ao Neonato, o que garante um parto seguro para o bebê e a gestante.

Fonte: Comunicarte – Asssessoria de Comunicação