BRUNO VICENTE

No intuito de colaborar para a manutenção da saúde e bem-estar da população cuiabana, a Defesa Civil de Cuiabá está orientando o cidadão a adotar medidas protetivas durante as primeiras chuvas que devem cair sobre o município nos próximos dias. Conforme a previsão de tempo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a probabilidade de pancadas de chuva para esta semana chega a 80%.

Segundo o diretor de Proteção e Defesa Civil do Município, coronel Paulo Wolkmer, seguindo as recomendações da área da saúde pública, o início do período chuvoso exige a adoção de cuidados especiais por parte da sociedade. Ele explica que as precauções são necessárias por se tratarem de chuvas com uma formação repentina, com substâncias químicas, que dão acidez às águas.

Outras considerações feitas pelo diretor são em relação às possíveis descargas elétricas e ventos com forte intensidade. Wolkmer destaca que é comum que, após a longa estação de estiagem, as primeiras chuvas venham acompanhadas desses fenômenos naturais. Por conta disso, ressalta que é de fundamental importância instruir sobre as precauções essenciais a serem seguidas durante a temporada das águas.

“Nossa recomendação é que, especialmente nesses primeiros dias, a população evite tomar banho de chuva. As águas dessa época possuem uma maior incidência de dióxido de carbono (CO2). Esse fator é preponderante para a formação das chamadas chuvas ácidas, onde o contato com ela pode ocasionar irritação na pele, principalmente em crianças, que possuem uma sensibilidade maior”, argumentou o diretor.