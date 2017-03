O prefeito pediu a colaboração do governador para articulação em prol da reabertura da planta frigorífica em Nova Xavantina. “A planta é uma das mais modernas e ficamos sabendo dessa possibilidade de reabertura”, defendeu o prefeito. O governador afirmou que irá se reunir com a empresa responsável para intermediar a situação.

O deputado Nininho ressaltou a importância da reabertura do frigorífico para a geração de empregos para Nova Xavantina e região. “Este frigorífico em funcionamento será uma excelente oportunidade para oferta de empregos beneficiando as famílias afetadas pelo desemprego, ainda mais no momento de crise como o que vivemos; reativar este estabelecimento é uma ótima alternativa para aquecer a economia na região”, argumentou Nininho.

Já em relação ao aeroporto no município, o governador articula uma parceria entre os executivos estaduais e municipais, além da participação com empresários e da Assembleia Legislativa, para realizar a pavimentação da pista de pouso.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) já é responsável pelo projeto de análise de custos e infraestrutura necessária. O apoio da Assembleia foi reforçado pelo deputado Nininho. “O Poder Legislativo pode auxiliar no que for necessário e viável para ver esta pista de pouso pavimentada”, afirmou.

De acordo com o secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Duarte, em meados de abril, o projeto será finalizado. “Esse projeto está em andamento e com ele em mãos teremos mais clareza para saber as possibilidades de investimentos”, disse o secretário.

Também participaram da reunião o diretor-presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (Ager), Eduardo Moura, vereadores, outros deputados, empresários locais e secretários de Estado.

Fonte: Assessoria ALMT