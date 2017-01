Alecy Alves

No início da noite desta segunda-feira(16.01), policiais do 19° Batalhão de Polícia Militar de Tangará da Serra (7º Comando Regional) prenderam dois rapazes suspeitos de praticar furtos e receptação. As prisões aconteceram na MT-358, na região do distrito industrial.

Com a dupla, os policiais apreenderam um carro roubado, pouco mais R$ 2,7 mil, cinco telefones celulares, dois carregadores de pistola 380, 36 cápsulas de armas de fogo de diversos calibres, uma lata contendo pólvora, além de um equipamento de narguilé. Havia ainda um crânio de animal silvestre, porém não se sabe a espécie.

Os dois suspeitos trafegavam em motos distintas, porém lado a lado, em baixa velocidade e conversavam quando ocorreu a abordagem policiai. Grande parte dos produtos, como o dinheiro e os celulares estava com eles, incluindo algumas das munições.

A outra parte, como o veículo roubado, um Fiat Strada, de cor branca, e munições, estavam na residência do irmão de um dos acusados. A dupla e todo material apreendido foram levados para o plantão da Polícia Judiciária Civil em Tangará.