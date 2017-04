Estadão

O ex-prefeito de Colniza (1.065 Km a Noroeste de Cuiabá) Assis Raupp (PMDB) apareceu na lista da Odebrecht como um dos beneficiários de repasses de propina da empresa, conforme apontou o site Estadão, neste domingo (16).

Reprodução



Ex-prefeito de Colniza Assis Raupp (PMDB)

Candidato à reeleição no ano passado, Assis Raupp teve seu mandato cassado pela Justiça eleitoral. Ele era o “São Francisco” na lista de propina e recebeu um depósito na conta de uma mulher.

As informações contam na delação premiada do executivo Henrique Serrano do Prado Valadares.

O nome do ex-prefeito de Colniza aparece em um dos inquéritos da operação Lava Jato que envolve políticos de Rondônia, delatados por executivos da Odebrecht ao Ministério Público Federal (MPF). Isso porque ele também exerceu o cargo de vereador de Porto Velho antes de fazer carreira política em Mato Grosso.

Além disso, Assis é irmão do senador Valdir Raupp (PMDB) que também recebeu dinheiro da Odebrecht em forma de contribuição para campanha eleitoral, por conta de sua influência política em Rondônia, segundo o delator. Os valores que Assis e Valdir teriam recebido não foram informados por Valadares.

Ao Estadão, a defesa do senador Valdir Raupp, representada pelo advogado criminalista Daniel Gerber, informou que ele contesta mais uma vez ‘a falsidade das alegações que fazem contra si, se colocando à disposição do Poder Judiciário para os esclarecimentos cabíveis’.