Da Redação/Extra MT com assessoria

A Faculdade FAIPE localizada no bairro Jardim Cuiabá, que no último indicador de qualidade institucional divulgado pelo MEC obteve o maior IGC (Índice Geral de Cursos) entre às Instituições de Ensino Privadas dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, lançou oficialmente ontem (11/04) o seu Programa de Bolsa Atleta, com a oferta de bolsas de estudos de até 100% para os cursos de graduação na área de Marketing, Recursos Humanos, Administração e Ciências Contábeis.

Com a presença do Professor e Técnico Marcus Paulo Gomes Penna, o Dr. Marcus Crepaldi, Diretor Geral da Faculdade FAIPE recebeu os atletas do time de futebol de salão que a partir de agora irá representar a Faculdade FAIPE nos eventos esportivos em Mato Grosso e em todo país.

A equipe é a atual campeã mato-grossense e vice-campeã nacional de futsal. Neste ano irá participar do Campeonato Estadual e diversas outras competições em Cuiabá e em todo o Estado.

O Dr. Marcus Crepaldi deu as boas-vindas aos atletas e ao professor Marcus Penna e ressaltou a importância do programa que é parte do Projeto de Responsabilidade Social da Faculdade, que tem como finalidade, além do incentivo ao esporte em nosso Estado, oportunizar o acesso ao Ensino Superior de Qualidade aos seus participantes.