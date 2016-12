Tweet no Twitter

Farmacêutica de 38 anos, que atua na Penitenciária Central do Estado (PCE), no bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá, é presa suspeita de entregar aparelhos celulares a detentos da unidade. Letícia Palu, servidora estadual, foi flagrada por agentes prisionais, perto do raio 4, onde entregaria 2 celulares e carregadores, ao presidiário Aldemir de Assis Campos, 34, suspeito de integrar organização criminosa.

Divulgação



Segundo informações registradas em boletim de ocorrências, a farmacêutica estava sendo monitorada pelo serviço de inteligência da unidade, pois estaria ingressando com aparelhos celulares dentro do estabelecimento e entregando para presos.

Na tarde de segunda-feira (26), ela seguia para o raio 4, onde entregaria remédios aos detentos e por apresentar nervosismo, foi revistada por 3 agentes. Três carregadores novos de celulares e 2 aparelhos J5 foram encontrados no fundo de uma caixa, entre os medicamentos.

Flagrada, ela admitiu o crime e alegou que entregaria os pertences ao detento Aldemir de Assis Campos, preso na unidade por vários crimes, entre eles, roubo e homicídio, e na qual faria parte da organização criminosa Comando Vermelho.

Na farmácia da enfermaria foram localizados mais 2 carregadores e a servidora teve o próprio celular apreendido. No armário dela também foram encontrados um conjunto de garfo e faca.

Devido ao fato de auxiliar organização criminosa, equipe da penitenciária acionou a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), e policiais ainda realizaram revista no apartamento da servidora, no bairro Jardim Santa Marta, na avenida Miguel Sutil, onde encontraram mais 4 celulares e um conector de carregador.

Ela deve responder por formação de quadrilha e favorecimento real, foi levada para a delegacia da GCCO e passará por audiência de custódia.