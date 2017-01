Maria Barbant

Dados da Gerência de Imunização (GEIMUNO), da Vigilância em Saúde (DIVISA), responsável pelo acompanhamento dos casos e distribuição de vacinas, mostram que em 2015 e 2016 não houve nenhum caso confirmado de Febre Amarela no município de Cuiabá ou óbito registrado em decorrência da doença. Nos postos de saúde que possuem salas de vacinação, a vacina é administrada de acordo com agendamento de dias feito pela Diretoria de Atenção Primária. Os técnicos explicaram que isso é necessário porque o frasco, ao ser aberto, tem um prazo de validade de 6 horas. Para não haver desperdícios as unidades definem dias de vacinação.

Em 2015, a cobertura vacinal da Febre Amarela em Cuiabá foi de 89,26% e em 2016 atingiu os 78,24% da população. Os dados relativos ao ano passado, mesmo preliminares, já que as informações relacionadas ao mês de dezembro ainda não foram fechadas, não preocupam as autoridades.

A Responsável Técnica (RT) do Programa de Imunização da Diretoria de Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Cuiabá, Michelle Jesus do Nascimento disse que não há motivos para pânico. “As unidades tem estoque suficiente de vacinas e, mesmo que o Estado e Cuiabá estejam inseridos na área de recomendação para vacinação, a população pode ficar tranquila porque a vacina é ofertada no Calendário Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e é enviada, mensalmente pelo Ministério da Saúde, para todo o país. Ou seja, estamos realizando a vacinação contra a febre amarela na rotina das salas de vacinação ”, destacou.

Michelle Nascimento fez um alerta importante para os idosos. “Caso não apresentem o comprovante de vacinação os idosos precisam passar por uma avaliação médica que irá determinar a necessidade de vacinar ou não, após avaliação do risco e beneficio dessa vacinação”, explicou.

Proteção

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) apenas uma dose da vacina é suficiente para proteger a pessoa por toda a vida. Mas, como medida adicional de proteção, o Ministério da Saúde definiu a manutenção do esquema de duas doses da vacina contra a Febre Amarela no Calendário Nacional, sendo uma dose aos noves meses de idade e um reforço aos quatro anos.

Outra recomendação é de que toda pessoa que reside em Áreas com Recomendação da Vacina e pessoas que vão viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata, dentro dessas áreas, deve se imunizar, dez dias antes da viagem.

Febre Amarela

Os sintomas iniciais da febre amarela incluem febre, calafrios, dor de cabeça, dores nas costas e no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos.

Cerca de 20 a 50% das pessoas que desenvolvem a doença na sua forma grave, podem ir a óbito.

Ao surgirem os sintomas, a pessoa deve procurar um médico na unidade de saúde mais próxima e informar sobre qualquer viagem para áreas de risco nos 15 dias anteriores ao início desses sintomas. Essa orientação é importante, principalmente, para as pessoas que realizaram atividades em áreas rurais, silvestres ou de mata como pescaria, acampamento, passeios ecológicos, visitação em rios, cachoeiras ou mesmo durante atividade de trabalho em ambientes silvestres.

Vacinação

A vacinação continua sendo a principal indicação contra a febre amarela. Segundo informações do Ministério da Saúde todos os estados estão abastecidos com a vacina e o país tem estoque suficiente para atender toda a população.

Com exceção dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que estão foram das áreas recomendadas para vacinação, todos os demais inclusive Mato Grosso, devem promover a vacinação da população.

Confira as orientações em relação a vacinação contra febre amarela :

Esquema

Crianças de 6 meses a 9 meses de idade incompletos

A vacina é indicada somente em situações de emergência epidemiológica, vigência de surtos, epidemias ou viagem inadiável para área de risco de contrair a doença.

Crianças de 9 meses até 4 anos 11 meses e 29 dias de idade

Administrar uma dose aos 9 meses de idade e uma dose de reforço aos 4 anos de idade, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

Pessoas a partir de 5 anos de idade, que receberam uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade

Administrar uma única dose de reforço, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

Pessoas a partir de 5 anos de idade, que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação

Administrar a primeira dose da vacina e, 10 anos depois, 1 dose de reforço.

Pessoas a partir dos 5 anos de idade que receberam 2 doses da vacina

Considerar vacinado. Não administrar nenhuma dose.

Pessoas com 60 anos e mais, que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação.

O médico deverá avaliar o benefício e o risco da vacinação, levando em conta o risco da doença e o risco de eventos adversos nessa faixa etária ou decorrentes de comorbidades.

Gestantes, independentemente do estado vacinal.

A vacinação está contraindicada. Na impossibilidade de adiar a vacinação, como em situações de emergência epidemiológica, vigência de surtos, epidemias ou viagem para área de risco de contrair a doença, o médico deverá avaliar o benefício e o risco da vacinação.

Mulheres que estejam amamentando crianças com até (6) meses de idade, independentemente do estado vacinal

A vacinação não está indicada, devendo ser adiada até a criança completar 6 meses de idade. Na impossibilidade de adiar a vacinação, como em situações de emergência epidemiológica, vigência de surtos, epidemias ou viagem para área de risco de contrair a doença, o médico deverá avaliar o benefício e o risco da vacinação. Em caso de mulheres que estejam amamentando e receberam a vacina, o aleitamento materno deve ser suspenso preferencialmente por 28 dias após a vacinação (com um mínimo de 15 dias).

Viajantes

Viagens internacionais: seguir as recomendações do Regulamento Sanitário Internacional (RSI).

Viagens para áreas com recomendação de vacina no Brasil: vacinar, pelo menos 10 dias antes da viagem, no caso de primeira vacinação. O prazo de 10 dias não se aplica no caso de revacinação.