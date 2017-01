O MT-Hemocentro precisa da ajuda da população mato-grossense para fazer a recomposição do estoque de sangue, após o período de comemoração dos feriados de Natal e Ano Novo. A instituição atualmente está com o estoque abaixo de 50% do que é necessário para que não falte sangue ao Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e Várzea Grande, Hospital Universitário Júlio Muller, Hospital São Benedito e também aos pacientes com doenças sanguíneas, atendidos pelo SUS na Instituição.

A principal demanda do Hemocentro é de doações de O+, tipo sanguíneo mais comum na população e O-, que é doador universal, ou seja, ele doa para todos os tipos sanguíneos sendo, no entanto, um dos mais difíceis de ser encontrado.

“Um doador a mais faz diferença no nosso dia-a-dia. Nós precisamos que a população entenda que sangue é insubstituível. O MT-hemocentro precisa que os doadores sejam fidelizados, ou seja, regulares, senão nós não conseguiremos atender a demanda,” explica Juliana Silva, gerente de doações de sangue do MT-Hemocentro.

A instituição realizou durante os últimos dois fins de semana de 2016 ações emergenciais, que vão além das chamadas dos meios de comunicação, onde os servidores do MT-Hemocentro ligaram para os doadores já fidelizados, convidando-os para doarem sangue, antes do final do ano, período onde aumenta a demanda dos hospitais.

Além de realizar a coleta de sangue, o MT-Hemocentro atende também pacientes hematológicos, que já recebem transfusões de sangue com regularidade, o que requer cuidados ainda mais especiais. “Eles não podem ter de forma alguma qualquer reação transfusional, uma vez que os mesmos já se encontram frágeis devido à doença, por isso pedimos ajuda de todos, principalmente dos tipos sanguíneos O+ e O-,” diz Juliana.

Ações continuam

O período de festividade e férias continua para muitos, por isso, o MT-Hemocentro realiza nesta semana ações como campanhas de doações voluntárias. “O calendário de férias e feriados prolongados se estende no Brasil até o Carnaval e, neste ano, ele só acontece no final do mês de fevereiro. Se formos esperar, só vamos conseguir regularizar todo o estoque em março, e não podemos esperar”, destacou a gerente.

O MT- hemocentro é o único Banco de Sangue Público de Mato Grosso e está localizado à Rua 13 de Junho, 1055, próximo ao Hospital Geral Universitário (HGU), ao lado da Igreja Internacional da Graça. As campanhas emergenciais acontecem durante toda a semana. O telefone da instituição é o 3623-0044.

Doar é rápido

E muito fácil também. Todos os tipos sanguíneos são importantes para o MT-Hemocentro, mas os candidatos a doadores de sangue precisam conhecer as 06 (seis) prerrogativas importantes antes de efetuarem a doação:

– Estar Saudável – o doador precisa entender que o sangue dele, em 48 horas será transfundido em alguém que está muito doente ou em vias de morte. Ou seja, o doador não pode, por exemplo, nem mesmo estar com um simples resfriado para poder doar;

– Apresentar documento oficial com foto, válido em território nacional (CNH, RG, CTPS, Passaporte, por exemplo);

– Ter entre 16 a 69 anos (menores devem estar acompanhados por um dos pais ou responsáveis e maiores de 60 já devem ter efetuado ao menos uma doação);

– Ter o peso acima de 50 KG;

– Estar bem alimentado, evitando alimentos gordurosos no dia da doação;

– Dormir pelo menos 06 (seis) horas ininterruptas na noite anterior à doação.