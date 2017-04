Da Redação/Extra MT

Os pacientes do Hospital Beneficente Santa Helena tem mais um motivo para comemorar: a aquisição do equipamento Blood And Fluid Warning Systems – 3M ™ Ranger ™, mais conhecido como Sistema de Aquecimento de Sangue e Fluídos. O Santa Helena é a primeira unidade hospitalar de Mato Grosso a adquirir o equipamento.

Como o próprio nome já diz, serve para aquecer os fluídos, ou seja, aquecer o sangue, soro ou qualquer outro fluído que o paciente precise receber na via endovenosa durante o procedimento cirúrgico.

De acordo com a coordenadora do centro cirúrgico do Hospital, Leda Márcia Dias Barbosa, “ Ao infundir fluido em altos volumes, é importante ter um mecanismo que mantenha o fluido na temperatura ideal corpórea evitando possiveis complicações no intra e pós-operatório ao paciente.

Esse sistema 3M ™ Ranger ™ oferece uma variedade de conjuntos descartáveis que atendem às suas necessidades de aquecimento, incluindo o cassete que é o equipo específico do aparelho.”, declara Leda que complementa “a aquisição deste aparelho foi um ganho para a sociedade mato-grossense, estamos muito satisfeitos”.

O aparelho pode evitar hipotermia, que é definida como temperatura corpórea central menor que 36°C, sendo um problema comum em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos.

“O equipamento pode ser usado em pacientes de todas as idades e em cirurgias de grande porte e proporciona muito mais segurança. Eu como membro do Santa Helena posso afirmar que visamos sempre garantir segurança aos nossos pacientes, e com esse equipamento estamos promovendo a Segurança do Paciente Cirúrgico no Perioperatório”, afirma Luana Braga dos Reis, responsável pelo Centro de Material Esterelizado (CME) do hospital.

A aquisição foi feita neste mês e dentre alguns dias já estará em funcionamento.

Fonte: Comunicarte – Assessoria de Comunicação