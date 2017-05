Da Redação/Extra MT

Os últimos detalhes para a inauguração das novas alas (A e B) do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, foram tema de reunião na Secretaria de Estado das Cidades (Secid-MT), na tarde desta quarta-feira (03.05). A discussão envolveu representantes da pasta, da superintendência da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), do município de Várzea Grande e do Consórcio Marechal Rondon, responsável pela obra.

O Governo do Estado inaugura a parte nova do Marechal Rondon na próxima terça-feira (09.09), dia em que se comemora o aniversário de 269 anos do Estado de Mato Grosso. A entrega contempla os setores de embarque e desembarque doméstico e embarque internacional do aeroporto.

Durante a reunião, a superintendente da Infraero em Mato Grosso, Bárbara Antônia dos Reis Netto, repassou ao deputado Wilson Santos, secretário afastado das Cidades, ao secretário-adjunto das Obras da Baixada Cuiabana, Josemar Araújo, e empresários do consórcio os itens que precisam de acabamento. Ela pediu cumprimento do cronograma da obra, prevista para ser concluída em sua totalidade em agosto de 2017. Dentre os pontos estão ar-condicionado, forro e pontes de embarque (fingers), balcões da Polícia Federal, entre outros.

Apesar das ponderações quanto aos serviços, a superintendente destacou que os avanços em relação à estrutura do terminal já começaram a ser notados pelos passageiros que circulam pelo aeroporto, principalmente no que se refere à climatização. “A percepção do usuário está mais positiva com a melhora do sistema de climatização”, pontuou ela.

O deputado Wilson Santos, que assumirá novamente a Secid ainda nesta semana, disse que a meta do governador Pedro Taques é colocar o aeroporto entre os melhores do país, após a conclusão total da obra. A inauguração das novas alas é o primeiro passo. “Para se ter uma ideia, com o término das quatro pontes de embarque previstas no projeto, 70% das pessoas que desembarcarem no Marechal Rondon usarão o novo sistema”, explanou ele, destacando o avanço dos serviços no terminal desde o final do ano passado.

O secretário de Obras de Várzea Grande, Luiz Celso, disse que é uma satisfação para a prefeitura o lançamento da parte nova do aeroporto e que a inauguração fará parte ainda das comemorações do Jubileu de 150 Anos de Fundação de Várzea Grande. “A Prefeitura está à disposição do Governo para ajudar no que for preciso durante o evento do dia 09”, salientou.

Fonte: Secid-MT