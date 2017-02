Silvana Ribas/GD

Criminosos arrombam parede e invadem agência do Banco do Brasil em Santo Antônio do Leverger (34 km ao sul), na madrugada do domingo (12). Montante furtado da agência ainda não foi informado pela superintendência do Banco à Polícia Civil, responsável pela investigação.

A única agência bancária existente na cidade ficou fechada durante toda segunda-feira (13), até a finalização da perícia técnica no local. Segundo o delegado Flávio Stringuetta, da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), a investigação será realizada com apoio da delegacia local, sob comando do delegado Fernando Fleury, que foi o primeiro a ser acionado e tomou as primeiras providências para isolar a área.

Em relação a existência de imagens dos invasores, a possibilidade de obtê-las é grande, adianta o delegado, já que as informações preliminares são de os equipamentos que as armazenam foram preservados.

Em Cuiabá, criminosos praticaram crime semelhante e roubaram mais de R$ 1 milhão da agência do Banco do Brasil, localizada no bairro CPA 2. Na ocasião, o morador de uma residência que faz divisa com o prédio da agência foi mantido refém por uma hora e meia.

Crime também ocorreu no fim de semana, na manhã do domingo 13 de novembro do ano passado. Os bandidos arrombaram a parede e estima-se que ficaram no prédio entre 11h e 15 horas. Pelo menos três membros do bando mantiveram contado direto com o morador, que foi amarrado e mantido preso dentro da própria casa, enquanto o bando usava o terreno para ter acesso ao banco e levar o dinheiro.

Este crime ainda está em investigação.