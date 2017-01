Izabel Barrizon, repórter do GD

Adolescentes internos no Centro Socioeducativo de Cuiabá, o Pomeri, realizaram motim com queima de colchões e ameaças aos agentes, na tarde de segunda-feira (16). Grupo de menores atirou pedras contra os socioeducadores e eram instigados por um rapaz de 18 anos.

Marcus Vaillant



De acordo com registro dos servidores em boletim de ocorrências, adolescentes infratores atearam fogo em colchões na sala A do complexo, localizado no bairro Planalto, por volta das 16h.

O espaço onde começou o motim é destinado a internação provisória. Além do incêndio, menores atiraram pedras contra os socioeducadores e os ameaçaram de morte.

O interno L.S.S, 18, era quem instigava os colegas a se rebelarem. Segundo os agentes, o rapaz ameaçou cortar a cabeça do chefe de equipe e dizia que caso os colegas não se rebelassem, iriam se ver com ele depois.

Polícia Militar deu ordem de parada aos adolescentes, e precisou utilizar gás antimotim para cessar a baderna. Um segundo adolescente, S.M.J, 16, foi algemado por oferecer resistência.

Incêndio nos colchões foi apagado com uso de extintores e uma revista foi feita nos quartos, sendo encontrado 2 cabos de vassoura no cômodo do rapaz L.S. Ao final, ala ficou repleta de pedras e colchões queimados.

Outro lado – A Secretaria Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), informou que apenas um adolescente ateou fogo nos colchões, e que o registro do fato é de praxe, para ser anexada a ficha do menor, que é encaminhada para o Juizado da Infância e do Adolescente.

Alerta – Desde as mortes em presídios do Norte e Nordeste do país, no início do ano, a segurança pública de vários estados, incluindo Mato Grosso, estão em alerta.

A guerra entre as facções é uma preocupação, e segundo levantamento do setor de Inteligência do Governo Federal, Mato Grosso, está entre os cinco do país em “situação tensa”, quando existe a possibilidade de haver conflitos violentos dentro dos presídios.