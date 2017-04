Da Redação/Extra MT

No ano de 1987 o cineasta e diretor norte-americano Stanley Kubrick lançou mais uma de suas obras que marcaram o cinema. O longa-metragem Nascido Para Matar é uma ação de tirar o fôlego, que se passa durante a Guerra do Vietnã e mostra o processo desumano que transforma homens em assassinos treinados. A filmagem será exibida na próxima terça-feira (25.04), às 19h, no Cine Teatro Cuiabá, e faz parte da programação do projeto Sessão Encontros com Cinema – Ciclo Kubrick.

Também conhecido como Full Metal Jacket, o longa foi baseado na novela The Short Timers, de Gustav Hasfod, um veterano do Vietnã. Ele ajudou e colaborou com Kubrick e Michael Her (correspondente na guerra) no roteiro. A obra possui diálogos cáusticos, humor corrosivo e treinamento rigoroso, que o fazem um marco.

O Ciclo Kubrick teve início em março e já foram exibidos os longas Uma Odisseia no Espaço, Lolita, Dr. Fantástico, Laranja Mecânica, Barry Lyndon e O Iluminado.

Os próximos filmes da programação são De olhos Bem Fechados (02/05), com Tom Cruise e Nicole Kidman e Stanley Kubrick: Imagens de Uma Vida (09/05), documentário dirigido por Jan Harlan, um dos principais parceiros nas produções de Kubrick.

A população poderá assistir aos filmes pelo valor de R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia), sempre às 19h, no Cine Teatro Cuiabá.

O Cine Teatro Cuiabá é administrado por meio de contrato de gestão com a Associação Cultural Cena Onze e a Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Já o Ciclo Kubrick, é um parceria do Cine Teatro Cuiabá (CTC) com a Pró-reitoria de Cultura, Extensão & Vivência (Procev), Cineclube Coxiponés e Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Mato Grosso. Seu objetivo é aproximar a população dos filmes que já estão fora do circuito comercial.

Estacionamento

O Palácio da Instrução, localizado ao lado da Catedral Metropolitana, estará com o estacionamento aberto e gratuito para os participantes do Sessão Encontros com Cinema, mediante apresentação ingresso.

Os estacionamentos pagos também estarão abertos nas terças-feiras, durante as sessões, e custam a partir de R$ 10,00 (na Rua Barão de Melgaço).