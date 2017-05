Da Redação/Extra MT

A 32ª Bienal de São Paulo – “Itinerâncias: Cuiabá”, começa a ganhar forma com a montagem das obras no Palácio da Instrução, centro da Capital. As peças chegaram na última segunda-feira (01.05) e, aos poucos, vão ocupando as salas do piso superior do prédio histórico e centenário que, mais uma vez, abre as portas para uma das principais mostras de arte contemporânea do mundo. A 32 ª Bienal de SP acontece de 16 de maio até 09 de julho e, além da exposição, conta com uma programação variada que inclui performances, apresentações, conversas com artistas e curadores, visitas guiadas e agendamento escolar.

“Todas as exposições itinerantes que a Bienal realiza contam com a presença de uma equipe composta por produtor e museólogo que acompanham, desde a chegada das obras, o desembalar das peças até a instalação. A equipe entrega a exposição montada e acompanha todos os processos para manter o padrão Bienal”, explicou a produtora Valéria Dias.